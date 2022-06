Migrants découverts dans une remorque au Texas : le bilan monte à 50 morts

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a annoncé que le bilan des victimes après la découverte de dizaines de migrants dans une remorque au Texas était passé de 46 à 50 morts, dont 22 Mexicains, 7 Guatémaltèques et 2 Honduriens.

Les autres ne sont pas encore identifiés a ajouté Marcelo Ebrard sur Twitter, qui a partagé les informations que les autorités américaines lui ont fournies. Nous sommes en deuil. Une énorme tragédie. Le Mexique se joint à l’enquête américaine, menée par le [département américain de la Sécurité intérieure].

Le premier bilan, lundi soir, était de 46 morts. Il est cependant monté à 50, mardi matin. Deux corps supplémentaires ont été trouvés sur les lieux et deux personnes sont mortes à l’hôpital, selon CNN. Quatorze personnes sont encore hospitalisées, souffrant de coups de chaleur et d’épuisement, notamment. Quatre enfants faisaient partie des personnes hospitalisées lundi soir, mais on ignore l’âge des deux personnes qui y ont perdu la vie depuis.

Le bilan demeure préliminaire, selon les autorités.

J’ai le cœur brisé et je prie pour ceux qui luttent encore pour leur vie , a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, sur ses réseaux sociaux. Beaucoup trop de vies ont été perdues pour ces individus – dont des familles, des femmes et des enfants – qui entreprennent ce voyage dangereux.

La Maison-Blanche « suit de très près les nouvelles absolument horribles » en provenance du Texas, a quant à elle déclaré sa porte-parole, Karine Jean-Pierre.

Elle a assuré que le président Joe Biden, qui vient d'arriver à Madrid pour participer à un sommet de l' OTAN , était régulièrement informé de la situation.

Les autorités américaines tentent encore de connaître l’origine et le chemin du camion, notamment pour savoir pendant combien de temps les migrants y ont été enfermés.