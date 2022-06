Qualité de l’air à Rouyn-Noranda : les citoyens et la CCIRN réclament plus de transparence

Alors qu’une soirée d’information sur le bilan de santé de la population de Rouyn-Noranda est annulée, la Chambre de commerce et d'industrie « déplore le mutisme des parties prenantes ».

La Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN) réclame plus de transparence dans le dossier des données de santé de la population de Rouyn-Noranda.Radio-Canada a révélé la semaine dernière qu'Horacio Arruda était intervenu pour demander le retrait d'une annexe sur le cancer du poumon dans une étude de biosurveillance de 2019. Il était à ce moment directeur national de santé publique.

Trois ans plus tard, aucune explication supplémentaire n'a été fournie à la population.

La Chambre de commerce demande à la santé publique de communiquer rapidement les données avec les citoyens et les entreprises.

Nos membres et la population nous ont manifesté de l’inquiétude et sont très préoccupés par la situation de la qualité de l’air, de notre santé et de l’incertitude que cela génère. Ces derniers s’inquiètent des impacts négatifs sur leur capacité à attirer de nouveaux [Rouynorandiens] dans un contexte de pénurie aiguë de main-d’œuvre , peut-on lire dans le communiqué.

La Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda considère que la vitalité économique ne peut se faire au détriment de notre santé collective et individuelle.

Annulation d'une soirée d'information

Une rencontre d'information prévue le 5 juillet sur l'état de santé de la population de Rouyn-Noranda est annulée.

Cette rencontre devait présenter les résultats des données de surveillance, en compagnie du docteur Stéphane Trépanier, directeur intérimaire de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue et membre du comité consultatif de suivi de l'étude de biosurveillance réalisée à Rouyn-Noranda. Le docteur Trépanier devait répondre aux questions des citoyens.

La raison invoquée est celle d’une incompréhension entre le mouvement citoyen Mères au front, qui organisait l'événement, et le Centre intégré de santé et de services sociaux.

Dans une note, Mères au front précise que le CISSS croyait que nous étions un petit groupe et non un mouvement citoyen .

La direction de la santé publique de l'Abitibi-Témiscamingue dit pour sa part avoir noté que de nombreuses personnes souhaitent obtenir plus de renseignements en ce qui concerne les données de biosurveillance, dont il a été abondamment question ces derniers jours, en lien avec les émissions de la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda. Le CISSS soutient vouloir préparer une présentation au cours des prochaines semaines .

Cette rencontre avec la santé publique annulée, Mères au front convie la population à une assemblée publique organisée avec la députée Émilise Lessard-Therrien le mercredi, 6 juillet 19 h.