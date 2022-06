Repenser la fête du Canada au Manitoba en mémoire aux enfants des pensionnats

L’an passé, la fête avait été marquée par le saccage de la statue de la reine Victoria. Au lieu des couleurs habituelles de rouge et de blanc, les rues étaient inondées d'orange.

L'année dernière, la Première nation Tk'emlúps te Secwépemc avait annoncé que 215 sites de sépulture potentiels avaient été répertoriés près de l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en Colombie-Britannique.

La professeure d'histoire à l'Université de Winnipeg et membre de la nation Munsee Delaware, Mary Jane Logan McCallum, fait état de la réticence de certaines communautés face aux célébrations.

Chargement de l’image La professeure d'histoire à l'Université de Winnipeg, Mary Jane Logan McCallum, explique que les Canadiens se rendent compte que leurs célébrations patriotiques sont rebutantes pour certains peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

« Pendant longtemps, ce genre de célébrations a été étouffant pour les peuples autochtones et pour les personnes de couleur qui ont une histoire compliquée avec l'État canadien. » — Une citation de Mary Jane Logan McCallum, professeure d'histoire à l'Université de Winnipeg et membre de la nation Munsee Delaware

Nous sommes dans un moment où il y a un peu de lutte sur la signification du drapeau, sur ce qu'est le Canada, et aussi sur le sens de cette fête , explique-t-elle.

De Selkirk et à Winnipeg, différentes manières de célébrer

À Selkirk, la Ville dit être en consultation avec des groupes communautaires autochtones pour créer une nouvelle célébration respectueuse de la fête du Canada.

Nous allons considérer cette fête du Canada comme une occasion de réfléchir à ce que le Canada a été, mais aussi de regarder vers l'avenir , explique la chargée des communications de Selkirk, Vanessa Figus.

À Winnipeg, après des mois de tables rondes dirigées par des Autochtones, La Fourche a transformé ses festivités de la fête du Canada en une célébration inclusive.

Certaines critiques affirmaient que La Fourche essayait d’annuler la fête du Canada.

La semaine dernière, le conseil d'administration de La Fourche a répondu en défendant la célébration. Le conseil d’administration a précisé qu'il n'a jamais eu l'intention de minimiser ou d'éliminer l'idée de la fête du Canada.

La liberté de célébrer à sa façon

Le professeur adjoint d'histoire et d'études autochtones à l'Université du Manitoba, Sean Carleton, salue La Fourche pour avoir joué un rôle de premier plan dans la réflexion autour de l'identité canadienne.

Plutôt que de s'attacher constamment au passé, les commémorations et les célébrations publiques sont toujours meilleures lorsqu'elles reflètent la direction que les gens veulent prendre , souligne-t-il.

Mary Jane Logan McCallum se réjouit que les communautés autochtones soient davantage consultées et respectées et pense qu’il y a réellement un changement en marche concernant les relations entre Autochtones et non-Autochtones.

