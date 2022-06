Le NM Svanoy arrivé à L’Isle-aux-Coudres

Le navire norvégien NM Svanoy a complété sa traversée de l'Atlantique. Le bateau est arrivé lundi. La Société des traversiers du Québec (STQ) va mener des tests avec le NM Svanoy, cette semaine, entre Saint-Joseph-de-la-Rive et L'Isle-aux-Coudres.

Le navire norvégien a été loué à la firme Logistec pour une période maximale de deux ans.

Chargement de l’image Un traversier est accosté au quai de L'Isle-aux-Coudres. (archives) Photo : Radio-Canada / Francois LaRochelle

Rodage

Il sera en rodage à compter de mardi jusqu'à jeudi, afin de permettre à l’équipage de se familiariser avec les opérations de la traverse.

Durant sa période de rodage, le NM Svanoy offrira des traversées supplémentaires sporadiquement.

Jusqu’au 30 juin, un seul autre traversier sera disponible pendant ces journées.

Contrat de 10 M$

La STQ a accordé un contrat de gré à gré de 10 millions $ à Logistec pour affréter le NM Svanoy.

Selon l'avis consulté par Radio-Canada, le contrat est évalué entre 10 et 10,5 millions de dollars. Il prévoit une première année de location ferme et une année d'option si nécessaire, soit un maximum de 2 ans et 5 millions de dollars par année.

Ce montant inclut les coûts de gestion, les réparations et deux membres d'équipage à temps plein.

L’arrivée de ce navire devrait permettre d’éviter les interruptions de service en raison du bris des traversiers ou encore du manque de main-d’oeuvre. Des traversées auraient pu être annulées, en mars dernier, faute de personnel disponible.

Le NM Svanoy peut transporter 375 passagers et jusqu'à 60 véhicules.