Les travaux de réfection de la rue Saint-Elzéar à Rivière-du-Loup, victimes de l’inflation

Malgré cette hausse de près de 700 000 dollars, les élus ont confirmé aller de l’avant avec les travaux de réfection lors de la séance du conseil municipal lundi soir.

Les travaux sont maintenant évalués à un peu plus de 5,7 millions de dollars.

Selon le maire de Rivière-du-Loup Mario Bastille, un nouveau prêt devra être adopté la semaine prochaine, retardant ainsi le début des travaux.

Le maire Bastille croit toutefois que la partie des travaux prévus sur l'artère Saint-Elzéare, entre la rue Saint-Pierre et la rue Lafontaine, sera réalisée cet été. Au niveau des infrastructures, on ne pouvait pas passer à côté de ça. La rue Saint-Elzéar est espérée depuis bon nombre d’années , souligne-t-il.

Les travaux seront exécutés au printemps prochain, on va y aller par tronçon , mentionne M. Bastille

La Ville a aussi adopté un règlement d’emprunt de près de 7 millions de dollars pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égouts pour le développement du secteur ouest — partie sud.

La maire précise que ce secteur sera davantage destiné aux industriels. Il va y avoir du résidentiel, du multilogement au début de ce secteur-là, mais après on va tomber plus dans du commercial de plus grosse importance .

Le début des travaux s’amorceront cette année. L’aménagement du secteur ouest — partie nord ira à plus tard.

300 projets résidentiels à venir à Rivière-du-Loup

En marge de la séance du conseil municipal, M. Bastille a aussi affirmé qu’environ 300 projets résidentiels seront construits dans les prochaines années.

« On a des promoteurs locaux qui veulent s’impliquer et on ne peut que les saluer. » — Une citation de Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

Avec les informations de Patrick Bergeron