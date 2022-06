Les bornes de repérage font une différence sur les sentiers cyclistes

On guide professionnellement des clients dans la montagne tous les jours alors vaut mieux être préparés. À Bromont, on a un système de bornes absolument incroyable. Lorsqu'il y a une blessure, lorsqu'on doit faire une évacuation, on est capables de communiquer rapidement l'information au 9-1-1 et au service de pompiers , a raconté l'amateur de vélo de montagne.

« C'est une très bonne initiative. » — Une citation de Ian Hughes, fondateur de l'école de vélo de montagne Bike Skills

Concrètement, lorsqu'un accident survient, les bornes permettent aux cyclistes d'indiquer précisément l'endroit où doivent se rendre les services d'urgence. Ceux-ci peuvent ensuite déterminer le chemin idéal à emprunter pour intervenir le plus rapidement possible.

Lors d'une évacuation dans la montagne, les secours doivent pouvoir emprunter des sentiers doubles bien définis. Prendre une victime dans le bois et être capable de bien la transporter vers une ambulance, ça peut être complexe. Ces bornes permettent non seulement aux cyclistes de se repérer, mais accélèrent aussi l'intervention des premiers répondants , explique le fondateur de l'école Bike Skills.

Il existe par ailleurs une application mobile, qui permet aux usagers de se retrouver dans les sentiers, à l'aide des pastilles de repérage, qui sont numérotées.

À Bromont et dans certains autres centres, c'est le système Ondago qui permet de localiser ces bornes. Dans mon cas, il a suffi d'aller sur l'application pour voir la borne la plus proche et communiquer avec les services d'urgence. La chose la plus importante, c'est de savoir quel est le système de repérage dans le sentier que vous empruntez, que ce soit à vélo, à pied ou en ski.

« On essaie toujours de respecter une période d'une heure pour transporter la victime à l'ambulance. À l'intérieur d'une heure, les risques de complications sont moindres. » — Une citation de Ian Hughes, fondateur de l'école de vélo de montagne Bike Skills

Au-delà des bornes, Ian Hughes prodigue à ses élèves des conseils pour circuler de manière sécuritaire dans la montagne.