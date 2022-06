Une résidente de Sainte-Anne-de-Kent âgée de 82 ans est portée disparue

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) demande l'aide du public pour retrouver une résidente de Sainte-Anne-de-Kent âgée de 82 ans et qui est portée disparue.

Germaine Chiasson a été vue pour la dernière fois le 26 juin 2022, vers 12 h, à une résidence de la communauté. Sa disparition a été signalée le lendemain, explique la GRC .

La police souligne qu’elle a vérifié plusieurs renseignements pour tenter de retrouver Mme Chiasson, mais sans succès.

Le véhicule de Germaine Chiasson a été trouvé près d'un pont, le long de la route 134, à Bouctouche.

Germaine Chiasson mesure environ 157 cm (5 pi 2 po) et est mince. Elle a les cheveux bruns, courts et frisés, et les yeux bleus. La dernière fois qu'on l'a vue, elle portait un jean.

Le Détachement de la GRC à Richibucto demande à toute personne qui croit savoir où se trouve Germaine Chiasson ou qui croit l'avoir vue de communiquer avec lui au 506-523-4611.