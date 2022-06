Un regroupement contre le tramway aurait mis la Ville en demeure

Les opposants aveint déjà mentionné, au début du mois de juin, envisager de contester, par des voies légales, la construction du tramway.

L’administration Marchand a confirmé au quotidien Le Soleil avoir reçu le document lundi.

Guy Bertrand, avocat. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Avis juridique

Le regroupement, représenté notamment par Me Guy Bertrand et Me André Binette, a produit un avis juridique soutenant que le projet de près de 4 milliards $ est illégal et constitue un détournement de démocratie.

L’avis d'une vingtaine de pages fait aussi état de conflits d'intérêts à la fois dans l'attribution des contrats et de la part de groupes écologistes, favorables au projet, qui touchent des subventions de la Ville.

On y rappelle aussi que le rapport de 400 pages du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) avait conclu qu'il ne pouvait pas recommander le projet.

Le regroupement de citoyens demande une étude comparative indépendante sur d'autres modes de transports qui prenne en compte les préoccupations du BAPE et de la population.

Québec mérite mieux réclame également qu'un référendum sur le projet soit tenu.

Les opposants déplorent notamment l'abattage de plus de 5000 arbres, la mise en place de fils électriques qui défigureront le patrimoine, la création d'îlots de chaleur dans le centre-ville, la pollution sonore, des expropriations partielles ainsi que des pertes économiques pour certains commerçants si le projet venait à voir le jour.

On devrait en savoir davantage sur la mise en demeure dans les prochaines heures puisque le regroupement a convoqué les médias à 10h30 ce matin.