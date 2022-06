Jusqu’à six mois pour obtenir des prestations d’assurance-emploi

Les derniers mois ont été éprouvants pour Martin Courtemanche. À la suite d’une dépression l’été dernier, il a dû quitter son emploi le 6 décembre 2021. Il qualifie ce qui a suivi de spirale infernale .

Je suis au bout du rouleau , dit-il.

Plus de six mois se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d’assurance-emploi et il n’a toujours obtenu aucun versement.

Il faut que je me pose des questions à savoir comment je vais payer mon loyer, mon épicerie, confie-t-il. J’ai la chance d’avoir un peu d’économies. J’ai loadé mes cartes de crédit. C’est comme ça qu’on réussit à survivre.

Les représentants de Service Canada avec qui M. Courtemanche a échangé lui ont d’abord expliqué que les délais étaient attribuables à la pandémie, avant de lui faire savoir qu’il manquait un document dans son dossier, une cessation d’emploi de l’entreprise pour laquelle il travaillait.

Il a eu beau fournir les preuves demandées, appeler tous les vendredis, sans succès.

Je finissais l'appel et j'avais juste envie de brailler. Ça avançait pas et je savais pas comment faire pour me sortir de là.

Des délais pour des milliers de Canadiens

Martin Courtemanche s’est finalement tourné vers le Mouvement Action-Chômage de Montréal. L’organisme lui vient en aide et confirme qu’il n’est pas la seule personne dans cette situation.

C’est un chaos , image Pierre Céré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses, qui œuvre dans le domaine depuis près de 40 ans.

Les retards, ç'a toujours fait partie [de l’équation], dit-il. La bureaucratie, c'est compliqué, on comprend pas toujours pourquoi, mais là ça prend des proportions qui sont extravagantes. On est un peu dans une situation qui est extrême.

Cas de vol d’identité

Le ministère de l’Emploi et du Développement social indique qu’en date du 18 juin, 128 739 demandes de prestations d’assurance-emploi étaient en attente de traitement. Du 1er avril au 31 mai, la majorité d’entre elles – 71,8 % – se sont réglées en moins de 28 jours.

Service Canada Photo : Radio-Canada

Mais le délai avant d’obtenir un premier versement dépasse trois mois pour plus de 20 000 Canadiens, selon des données obtenues par le Bloc québécois, en vertu d'une demande d'accès à l'information.

Est-ce qu'il manque de ressources? Possiblement. Ce qui est clair, c'est que les dossiers ne sont pas traités à temps , déplore Pierre Céré.

La ministre responsable de Service Canada, Karina Gould, fait valoir que des cas plus complexes demandent des vérifications et que de nombreux cas de vols d’identité ont ralenti le processus. La situation au Québec en particulier est le résultat d’une fraude dans le secteur privé , a-t-elle expliqué à Radio-Canada.

Les défis du télétravail

Ce n’est pas un problème lié au nombre d’employés, si c’est ce que vous pensez , affirme Judith Côté, vice-présidente nationale du Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada, une organisation qui représente des milliers de fonctionnaires.

On n'a jamais eu autant d'employés qu'on en a en ce moment à Service Canada, puis pourtant, je pense qu'on a rarement été aussi inefficace , estime-t-elle.

Près de 80 % de leurs membres qui œuvrent à l’assurance-emploi sont en télétravail, ce qui présente des défis : les formations virtuelles sont fastidieuses, il est plus difficile d’échanger des informations entre collègues et de nombreux problèmes informatiques freinent les opérations.

On n’a jamais fait autant de temps supplémentaire

Certains sont également appelés à soutenir leurs collègues ailleurs dans la fonction publique. On a tous reçu un courriel nous demandant si on avait de l’expérience aux passeports pour aller prêter main forte , confie Judith Côté, en référence aux longues files d’attente de voyageurs anxieux.

Elle invite d’ailleurs la population à faire preuve de respect.

Les employés travaillent vraiment fort, insiste-t-elle. On n’a jamais fait autant de temps supplémentaire.

Martin Courtemanche espère que ce sera suffisant. Service Canada lui a appris au cours des derniers jours que sa demande avait été traitée et acceptée, mais il attend toujours les milliers de dollars qui lui sont dus.