Le nouveau ministre des Richesses naturelles de l’Ontario fait face à des accusations

Il est accusé d’avoir harcelé ou capturé une espèce de tortue menacée.

Les faits se seraient déroulés lorsqu'il était maire de Bracebridge, au nord de Barrie, a appris CBC News.

Graydon Smith, nommé vendredi au poste de ministre des Richesses naturelles et des Forêts, a été maire de Bracebridge, en Ontario, pendant près de 12 ans avant de remporter la circonscription de Parry Sound-Muskoka pour les progressistes-conservateurs lors des élections provinciales du 2 juin.

M. Smith est accusé d'avoir harcelé ou capturé des tortues mouchetées, désignées par l'Ontario comme une espèce menacée, et d'avoir endommagé ou mis en danger l'habitat de ces tortues. La Ville de Bracebridge elle-même et deux hauts fonctionnaires municipaux font également face à des accusations identiques.

Les accusations ont été portées par un résident local. Mardi dernier, trois jours avant l'assermentation de M. Smith au poste de ministre, un juge de paix a signé les accusations et ordonné que l'affaire soit entendue par le tribunal le 21 septembre.

Il est allégué que la Ville et ses fonctionnaires ont dérangé les tortues et endommagé leur habitat en effectuant des travaux de terrassement entre juin et août 2021 sur le chemin Peace Valley, à environ 15 kilomètres au nord-est du centre-ville de Bracebridge.

Michael Opara, le résident local qui a porté plainte, affirme que lui quelques autres personnes ont envoyé des courriels et appelé les fonctionnaires de la Ville pour les avertir de la présence d'un nid de tortues le long de la route, près d'un ruisseau.

La Ville est tout de même allée de l'avant avec les travaux.

Cela fait plus de deux ans que nous essayons de convaincre la Ville de nous écouter , a déclaré M. Opara en entrevue avec CBC.

L'une de leurs solutions est de paver plus de 60 mètres de la chaussée, y compris les aires de nidification des tortues, et nous en sommes arrivés à un point où nous en avons eu assez et les accusations ont été déposées.

CBC News a demandé lundi à M. Smith et au bureau du premier ministre de répondre aux allégations. La seule réponse est venue du ministère des Richesses naturelles et des Forêts.

Chargement de l’image L'ancien maire de Bracebridge, Graydon Smith. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Le conseil [municipal de Bracebridge] a entendu les préoccupations soulevées et a cherché des mesures d'atténuation avant d'aller de l'avant avec le projet , a déclaré un fonctionnaire du ministère dans un courriel.

Étant donné qu'il s'agissait d'une décision prise par le conseil, la municipalité est mieux placée pour fournir tout autre commentaire.

Une avocate de la Ville de Bracebridge a déclaré lundi qu'elle est convaincue que les accusations seront rejetées.

Le fait est, et les preuves le montreront, que la Ville a agi avec diligence et de manière appropriée en réalisant les travaux routiers requis à proximité de l'habitat des tortues , a déclaré Sarah Hahn, associée du cabinet Barriston Law.

Il est regrettable que les ressources de la Ville doivent maintenant être utilisées pour répondre à ces accusations sans fondement , a déclaré Me Hahn dans un courriel adressé à CBC News.

David Donnelly, avocat spécialisé en droit de l'environnement à Toronto, affirme que la décision prise la semaine dernière par le juge de paix de fixer une date d'audience pour l'affaire donne une légitimité à l'accusation.

Essentiellement, il y a des motifs suffisants pour procéder à un procès , a déclaré Me Donnelly, qui a intenté des poursuites privées dans le passé mais n'est pas impliqué dans les accusations visant Bracebridge.

C'est le même processus de sélection que pour tout ce que la police pourrait confier à un procureur ou que le ministère de l'Environnement ou tout autre ministère pourrait prendre en charge , a déclaré Me Donnelly en entrevue.

Michael Appleby, président du South Bracebridge Environmental Protection Group, un organisme à but non lucratif créé il y a trois ans, affirme que les résidents de la région de Muskoka sont profondément préoccupés par les espèces en péril.

Si elles sont avérées, les actions de la Ville sont très inquiétantes, étant donné que c'était une situation qui aurait pu être si facilement évitée , a déclaré M. Appleby.

Nous sommes favorables à ce que la Ville soit tenue responsable, et nous suivrons l'évolution de cette affaire.

M. Smith a remporté la circonscription de Parry Sound-Muskoka par 2114 voix dans une course qui s'est distinguée comme la seule circonscription de la province où un candidat du Parti vert est arrivé deuxième.

Avec les informations de Mike Crawley de CBC