Un investissement de 4 M$ à l’Hôtel Universel Alma

Cet ajout portera la capacité à 112 chambres pour cet hôtel et centre de congrès du centre-ville d’Alma inauguré en 1982.

L’investissement a été annoncé par communiqué de presse lundi.

Investissement Québec, via un prêt, participe au financement du projet.

Les copropriétaires Laval Boulianne et Carl Gauthier disent ainsi répondre à la demande.

La saison 2021 avait été exceptionnellement bonne au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Si c'est comme l'année passée, ça va être exceptionnel. L'hiver a été bon avec les motoneiges et le mois qui se finit est excellent , a indiqué Laval Boulianne, en entrevue en soirée. Selon lui, l'été sera bon aussi en vertu des nombreuses réservations qui sont déjà prises.

Au début juin, CAA-Québec chiffrait que les intentions de vacances dans la région étaient à la baisse chez les Québécois par rapport à d’autres régions.

En 2023

Les travaux devraient s’amorcer en septembre prochain. Le but initial est qu’ils soient complétés au courant de juin 2023 avec toutefois la possibilité qu’ils s’étirent jusqu’à la fin de l’année.

D’autres améliorations seront incluses, comme la remise à jour de la piscine et l’installation de prises de recharge spécifiques pour les cellulaires. De plus, de nouvelles serrures intelligentes pourront être ouvertes via une application mobile. Selon Laval Boulianne, la possibilité d'ajouter une terrasse sur le toit de l'hôtel est aussi envisagée tout comme d'y aménager de la verdure.

Un des buts visés de l'investissement est de pouvoir accueillir de plus grands groupes à la fois, comme des autocars de touristes européens ou encore les équipes de tournois provinciaux.

En mars dernier, le gouvernement provincial avait annoncé des prêts totalisant 9 M$ pour favoriser le développement d’hôtels et auberges du Saguenay-Lac-Saint-Jean via le Programme d’appui au développement des attraits touristiques. L’hôtel Chicoutimi, La Saguenéenne, l’Auberge des îles, la Maison de Vébron, l’hôtel Château Roberval et le Travelodge Alma avaient bénéficié de ces sommes.