Doug Ford défend la nomination de son neveu au poste de ministre du Multiculturalisme

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a défendu lundi sa décision de nommer son neveu ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme , affirmant que le législateur nouvellement élu a passé des années à représenter l'une des communautés les plus diverses de la province.

M. Ford a été interrogé sur cette nomination lors d'une conférence de presse conjointe avec le maire de Toronto, John Tory. C'était la première fois qu'il répondait à des questions depuis la présentation de son nouveau Cabinet de 30 personnes, la semaine dernière.

Le premier ministre a déclaré que son neveu Michael Ford possède une vaste expérience , ayant déjà siégé au conseil municipal de Toronto et été commissaire d'école.

Je pense qu'il fera un très bon travail , a déclaré Doug Ford lundi. Il a beaucoup de connaissances et il est un élu depuis probablement plus longtemps que plus de 60 % de notre caucus.

M. Ford a également été interrogé lundi sur sa réaction à la démission de Rosemarie Bryan, la toute nouvelle conseillère municipale de Toronto qui a démissionné quelques heures seulement après avoir été nommée, vendredi. Des messages anti- LGBTQ+ qu’elle a publiés sur les médias sociaux ont refait surface et ont mené à sa démission. Le siège était auparavant occupé par Michael Ford, qui avait recommandé Mme Bryan pour ce poste.

En réponse, le premier ministre a déclaré : Elle a fait ce qu'il fallait, elle s'est retirée immédiatement et elle n'est plus là .

Donnez-lui une chance , dit M. Tory

M. Ford a souligné que le quartier que son neveu représentait au conseil municipal, Etobicoke-Nord, est probablement l'une des zones les plus multiculturelles de toute la province .

M. Tory, qui a travaillé avec Michael Ford lorsqu'il siégeait au conseil municipal et l'a nommé à la commission des services policiers à cette époque, l'a décrit comme étant réfléchi et travailleur .

Il comprend sa communauté aussi bien que quiconque, et c'est l'une des communautés les plus multiculturelles de tout Toronto, voire de tout le Canada , a-t-il dit. Alors donnez-lui une chance.

On a également demandé vendredi à Michael Ford s'il pensait qu'un quelconque népotisme avait contribué à sa nomination.

Je rejette complètement cette idée , a-t-il répondu.