Train léger : le PDG d’OC Transpo était « stressé », à quelques jours du lancement

Plusieurs échanges sur l’application WhatsApp entre les dirigeants d’OC Transpo et leurs consultants ont été dévoilés devant le juge William Hourigan. Ceux-ci révèlent que le maire Jim Watson et l’ancien directeur général des transports John Manconi avaient de nombreuses inquiétudes quant au lancement officiel du train.

Si nous devons faire fonctionner ces trains en mode manuel, sommes-nous correctement formés pour cela? J'ai besoin que tout le monde réfléchisse aux plans B, C et D. L'annulation du lancement n'est pas une option , a écrit Manconi à quatre membres de cette équipe le soir du 12 septembre, soit moins de 48 heures avant le lancement public.

Selon le même échange, deux trains ne pouvaient toujours pas être mis en service le lendemain matin en raison de documents d’inspection manquants, un problème récurrent au cours de la semaine précédente. La semaine d’avant, trois émetteurs radio défectueux ont mené à une mise hors service du système pendant 10 heures sur toute la section ouest du train léger. La Ville ne connaissait pas l’origine du problème.

Mes amis, le maire n'est pas content d'hier. Il se demande pourquoi cela a pris 10 [heures] pour réinitialiser les radios , a envoyé Manconi au groupe, le 5 septembre.

Ces problèmes me stressent

Deux jours plus tard, Larry Gaul, membre du bureau des chemins de fer de la Ville, a déclaré au groupe sur WhatsApp à 6 h 15 que la matinée n'était pas un bon lancement. Train amené à la plate-forme de transfert sans fiches d'inspection. Neuf trains sur la ligne principale. Au moins deux départs de Blair et un de Tunney seront manqués.

Manconi a répondu avec une frustration apparente: Sept jours pour lancer et nous discutons toujours des fiches d'inspection!

« Ces problèmes me stressent. Pouvez-vous me dire quel serait l'impact si nous étions en service? Les clients seraient-ils bloqués ? Transferts de transit ? Retards ? Etc? »