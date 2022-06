Bientôt un complexe commercial sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent?

Guy Boutin, l’un des responsables affirme être en pourparlers avec une importante entreprise de la région. Les travaux pourraient débuter dès l’automne prochain, s'il parvient à convaincre celle-ci de s’installer dans le complexe commercial, dit-il.

Le lancement du projet dépend aussi de la décontamination du site, affirme M. Boutin. Il précise que la Ville de Trois-Rivières avait sous-estimé les coûts de ces opérations. Il appelle la ville à éponger une partie de la facture.

Cette mise à jour survient après la mobilisation récente d’un groupe de résidents qui craignent que le site soit transformé en un stationnement.

Leur porte-parole Luc Grondin, rappelle à l’administration municipale la promesse qui leur était faite, lors de la vente d’unités d’habitation, d’installer des commerces tels qu’une épicerie et une pharmacie de quartier.

« À défaut d’un centre commercial, on aimerait voir un parc vert, multisports, comme le parc Lambert, qui serait une oasis de fraîcheur et qui viendrait décloisonner les quartiers de l’Adresse sur le fleuve et celui de Sainte-Cécile, et faire en sorte d'installer un espace communautaire avec des arbres. »