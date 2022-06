Lytton, un an après : une communauté sans services qui tente de renaître de ses cendres

Il y a un an, jour pour jour, une température record de 49,6 degrés Celsius est enregistrée à Lytton, en Colombie-Britannique. Le lendemain, l’impensable se produit : un incendie dévaste 90 % du petit village de plus de 200 âmes. La communauté est forcée de s'éparpiller et se retrouve orpheline de ces services. Un an plus tard, elle n'aspire qu'à renaître de ses cendres.

Lytton est là depuis si longtemps, elle ne peut pas simplement disparaître et s'en aller , lance Denise O'Connor qui a toujours demeuré à Lytton.

D’abord avec ses parents qui y ont posé leurs valises en 1965. Après son mariage, c'est toujours à Lytton qu'elle décide de vivre et pendant les 30 dernières années, elle occupera une maison en plein coeur du village.

Chargement de l’image Denise O'Connor, une résidente de Lytton (photo prise le 14 juin 2022). Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

D'abord évacuée comme beaucoup d’autres, elle est maintenant installée dans sa maison d’enfance, nichée sur les hauteurs du village, en attendant que la reconstruction commence.

Cela m'a fait du bien de revenir , explique-t-elle. Ce qu'elle regrette toutefois, c'est la communauté qu’elle a connue toutes ses années. Car si la reconstruction doit débuter en septembre, certains n'imaginent pas retourner dans un village dépouillé de tous services. Ce que comprend Denise O'Connor.

Quel genre de vie y a-t-il sans épiceries, sans café, sans toutes les choses qui font une communauté?

Une communauté sans services

De ce qui faisait le charme de Lytton, il ne reste que des stigmates : une tasse sur le sol de ce qui était jadis une maison, une trottinette abandonnée dans une cour, des nains de jardin à l'entrée d’une résidence, ou encore le bassin et le toboggan d'une piscine municipale qui a survécu aux flammes.

Imaginez sur la rue principale que plus aucun service indispensable au bon fonctionnement d’une communauté n'est disponible. Plus de bureau de poste, d’épicerie ou encore de banques à porter de mains. Voici ce à quoi ressemble le nouveau visage de Lytton depuis un an.

Tout ce dont nous avons besoin est à au moins une heure de route , raconte Tricia Thorpe. C'est une livraison générale glorifiée. On ne peut même pas acheter un timbre-poste. Ce n’est pas beau à voir , ajoute-t-elle.

Ce qu’elle déplore également, c’est la quasi-inexistence des services médicaux dans le village depuis le tragique incendie.

Il y avait une station d'ambulance ici, un centre d'aide d'urgence, une clinique, une pharmacie, des soins de longue durée , se rappelle Tricia Thorpe qui témoigne des répercussions de ce nouveau vide médical.

Chargement de l’image Tricia Thorpe et son époux, Don Glasgow (photo prise le 14 juin 2022) Photo : CBC

En avril dernier, son époux, Don Glasgow a été victime d’une crise cardiaque. Tricia Thorpe n’a eu d’autres choix que de l’emmener par ses propres moyens à l’hôpital le plus proche.

L'ambulance peut prendre une heure et demie voire deux heures. Et si on avait attendu l'ambulance, il ne serait plus là. [...] C'est effrayant .

Pour ces raisons, de nombreux aînés ne reviendront pas, selon elle.

La lenteur de la reconstruction

Selon le maire de Lytton, Jan Polderman, cela prendra entre quatre et huit ans pour rétablir tous les services, mais il y aura des services temporaires.

Toutefois, cette attente prolongée ne fait qu'amplifier ce sentiment de déracinement même chez ceux qui vivent encore à Lytton, comme Denise O'Connor.

Lytton est ma maison et j'ai envie d'y rester. Mais ça dépendra de ce qui se passe dans la communauté , raconte-t-elle.

Chargement de l’image Bernie Fandrich, un résident de Lytton (photo prise le 14 juin 2022) Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Pour Bernie Fandrich, un autre résident de Lytton, la lenteur de la reconstruction est en cause dans l'exode de certains résidents.

Plus le temps passe entre la reconstruction et l'incendie, plus il sera difficile pour eux de venir et de se réinstaller à Lytton. Mais cela a été leur maison. Cela a été leur maison depuis des générations , explique M. Frandrich.

Je suis très déçu par le manque ou la lenteur de la reprise dans la communauté. Et c'est là [la raison de] mon implication personnelle avec la Chambre de Commerce, nous avons fait ce que nous pouvions pour encourager le développement ou le nettoyage. Mais ça a été... ça a été d'une lenteur frustrante , poursuit-il.

Aider la communauté pour accélérer sa reprise

Installée depuis près de 50 ans à Lytton, Bernie Fandrich y a créé le complexe touristique Kumsheen Rafting. Un établissement en marge du village et qui n'a pas été touché par l'incendie. Et pour maintenir l'esprit communautaire, il a laissé ouvertes les portes de son établissement durant l'hiver afin que la communauté puisse s'y retrouver.

Nous faisons partie de la communauté. Alors, pour aider la communauté et sa reprise, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les choses fonctionnent et pour aider les habitants , précise Bernie Fandrich.

Au cours de la dernière année, il a permis l'installation sur le terrain de son établissement, d'un préfabriqué qui fait office de banque.

Ils étaient à la recherche d'un endroit pour s'établir. Et nous leur avons proposé cet emplacement , raconte-t-il avant d'ajouter que les services d’incendies du village vont également s'établir sur son terrain le temps de la saison estivale.

Bien que le village de Lytton soit défiguré, l’espoir subsiste parmi les résidents. Celui de retrouver un jour le visage d'une communauté qu'ils chérissent depuis des années.