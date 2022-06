Traverser le Canada à vélo, de Vancouver à Montréal, pour récolter des fonds

Le Manitobain Hubert Gauthier, et cofondateur de ce qui est devenu la Fédération des communautés francophones et Acadienne du Canada, a donné ses premiers coups de pédales lundi matin à Vancouver en direction de Montréal pour une aventure de 5000 kilomètres à vélo.

Avec son fils et un ami, il pédale pour Francofonds. Le but de ce périple de deux mois est d'amasser des dons pour le Fonds Monique Ducharme Mon Rêve Santé et Bien-Être.

Ce fonds a pour mission d'aider les femmes à réaliser un rêve qui appuie leur santé et bien-être tant mental que physique. L'objectif du périple est d'amasser 50 000 $ pour le fonds qui distribuera, ensuite, des subventions à ces femmes.

L'idée de ce périple est venue d'un précédent voyage à vélo entre la Saskatchewan et le Manitoba.

J'ai fait un 1500 kilomètres dans l'ouest. Je me suis dit qu'un bon jour il faudra que je fasse le reste du pays. C'est un vieux rêve que je caresse beaucoup et là je me suis dit à l'âge que j'ai là, comme on dit, c'est last call , lance Hubert Gauthier, qui avait le trac au moment de prendre le départ.

Il ajoute qu'avec ce voyage entre Vancouver et Montréal, il voulait joindre l'utile à l'agréable .

La préparation du voyage a débuté il y a un an.

J'ai commencé à m'entraîner il y a onze mois. Ce qui sera le plus difficile, c'est probablement les intempéries et les Rocheuses qu'il va falloir monter. Les prairies, ça va probablement être plus facile , croit M. Gauthier.

Durant cette première journée, les cyclistes allaient rouler de Vancouver à Hope, sur une distance de 145 kilomètres.

L'itinéraire prévoit des passages à Lethbridge, en Alberta, vers le 7 juillet, à Winnipeg, au Centre de santé de Saint-Boniface, vers le 24 ou 25 juillet pour une arrivée à Montréal vers la fin août. Les autres endroits à visiter seront Saint-Victor en Saskatchewan, Sault-Sainte-Marie et Cornwall.

Pendant ce périple, il peut profiter du soutien de sa conjointe, Monique Ducharme, qui sera au volant d'un véhicule récréatif, comme son équipe de soutien , souligne-t-il.

M. Gauthier invite les gens intéressés à suivre ses péripéties via les réseaux sociaux. Une page Facebook, Vélo-ton-rêve a été créée, à cet effet.

Avec des informations de Jérémy Laniel