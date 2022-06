Dans le Grand Toronto, le loyer mensuel moyen était de 2327 $ en mai

Le prix moyen d’un logement locatif dans la région du Grand Toronto a connu en mai le plus fort bond mensuel depuis 2019.

Le loyer mensuel moyen était de 2327 $ par mois, soit une hausse de 5,7 % par rapport à avril et de 16,5 % par rapport à mai 2021.

Malgré tout, les prix n'ont pas encore atteint les taux pré-pandémiques.

C’est ce que confirme le plus récent rapport de Bullpen Research & Consulting et TorontoRentals.com, publié jeudi. Ces moyennes comprennent les maisons unifamiliales, les condos et les appartements en location.

Le taux de location mensuel moyen continue d'augmenter. Le marché locatif se remet des baisses dues à la pandémie en 2020 et 2021, selon le rapport. On y indique que la moyenne la plus élevée de tous les temps s’est établie à 2365 $ par mois en mai 2019.

Ben Myers, président de Bullpen Research & Consulting, a déclaré qu'il s'attend à ce que les prix continuent d'augmenter. Selon lui, la hausse des taux d’intérêt signifie que certaines personnes décident de rester sur le marché locatif au lieu d'acheter.

Avec la hausse des taux d'intérêt, [...] je pense que beaucoup de gens repoussent l'achat de leur première propriété juste pour voir ce qui se passe sur le marché de la revente de logements.

Nous ne sommes toujours pas revenus à ces sommets de loyers pré-pandémiques de l'automne 2019, mais les choses ont définitivement tendance à aller dans cette direction , a-t-il dit.

Toronto, qui affichait le loyer mensuel moyen le plus élevé en mai pour la location de condos et d'appartements, a connu une augmentation de 19,8 % d'une année à l'autre.

Après Toronto, Burlington s'est classée au deuxième rang avec une augmentation annuelle de 18,3 % en mai 2022 versus mai 2021, suivie d'Etobicoke avec 17 %.

Les municipalités suivantes de la région du Grand Toronto ont connu un bond du loyer mensuel moyen de mai 2021 à mai 2022 :

Mississauga a connu une hausse de 12,9 %, à 2224 $.

Oshawa a connu une hausse de 12,4 %, à 1807 $.

York a connu une hausse de 12,2 %, à 2083 $.

Oakville a connu une hausse de 11,2 %, à 2299 $.

North York a augmenté de 10,2 %, à 2102 $.

East York a augmenté de 8 %, à 1898 $.

Brampton a augmenté de 4,4 %, à 1950 $.

Markham a augmenté de 3 %, à 1993 $.

Scarborough a augmenté de 2,5 %, à 1850 $.

Par ailleurs, Vaughan est la seule région qui a vu le loyer moyen des appartements et des condominiums baisser entre mai 2022 versus mai 2021. La baisse est de 6,6 %, à 2072 $, selon le rapport.