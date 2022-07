Sympathique locataire se cherche désespérément une colocation

Je n’ai jamais été aussi stressée de trouver un appartement de ma vie , constate Shamrah-Lee Lewis Parker. L’étudiante de 20 ans est coincée dans un logement où elle partage une chambre avec sa colocataire et endure un problème de moisissure depuis un an.

Elle a commencé sa recherche pour une nouvelle colocation en d’avril et a envoyé plus d’une quarantaine de messages depuis. Ça a été chaotique, beaucoup de gens ignorent mes demandes ou me donnent de faux espoirs en commençant le processus et en y coupant court sans explication , déplore-t-elle.

Bien qu’elle ait fini par se trouver une place, l’expérience a été difficile pour elle. À ses yeux, la recherche d’appartement est encore plus angoissante qu'un processus de recherche d’emploi. Tu arrives à un point où tu te poses des questions sur comment tu te présentes, si tes messages sont adéquats pour se trouver une place, tu te demandes comment adapter ton message à ton public.

Son expérience ressemble à celle de Jamie Rose McKeague, qui cherche activement un endroit à Vancouver depuis le mois de mai. Elle passe une bonne partie de son temps sur Facebook ainsi que sur Craigslist et elle vit pour l’instant chez sa sœur sur l’île de Vancouver, faute de logement.

Après avoir quitté son logement en raison d'un propriétaire négligent, Jamie Rose McKeague se cherche un logement depuis le mois de mai, passant plusieurs heures par semaine à lire les petites annonces en ligne. Elle vit chez sa soeur en attendant.

L’actrice de 32 ans recommence la chasse à l’appartement en moyenne deux fois par an depuis quelques années, notamment en raison des réno-évictions qui la mettent régulièrement à la rue. La majorité de mes amis doivent aussi toujours déménager donc on est souvent plusieurs à se chercher une place en même temps, à combiner nos approches , précise-t-elle.

Toutes les stratégies sont bonnes dans ce contexte pour rendre la candidature plus accrocheuse aux yeux des recruteurs . Un ami m’a recommandé de publier une photo ou une vidéo de moi avec mon annonce pour susciter de l’intérêt, comme ça l’algorithme met de l’avant ma publication , explique-t-elle.

Elle a de la misère à même obtenir des accusés de réception à ses prises de contact. Elle considère de plus en plus quitter Vancouver pour de bon.

« Les seules personnes qui donnent suite à ma demande sont des gens de mon réseau élargi, j’ai la chance de connaître des personnes dans la ville, je n’imagine pas c’est comment pour un nouvel arrivé dans la ville qui ne connaît personne. » — Une citation de Jamie Rose McKeague, actrice et thérapeute de spa certifiée

Un processus de sélection de plus en plus fastidieux

Sandy est récemment arrivée dans la colocation. Le regroupement a passé 40 personnes en entrevue avant de la sélectionner. Le processus pour sélectionner un colocataire peut prendre des dizaines d'heures. Les membres du groupe veulent s'assurer que le prochain colocataire sera compatible avec tout le monde.

Saïda voit que le processus d'entrevue est devenu beaucoup plus intense en raison du grand nombre de gens qui cherchent à se joindre au regroupement. Elle se voit vivre en communauté pour le reste de sa vie, notamment en raison du marché immobilier inabordable mais aussi car elle y voit beaucoup plus d'avantages pour son bien-être.

Liam constate que de plus en plus de gens semblent vouloir opter pour une vie en communauté intentionnelle mais il croit qu'il faut d'abord être conscient des valeurs rattachés à ce type de vie commune. Il croit que la vie en collectivité gagnera en popularité avec le temps.

Steve est le principal responsable de la sélection des locataires. Il comprend que le marché du logement pousse de nombreuses personnes à voir la vie en communauté intentionnelle comme un raccourci pour se loger à petit prix.

Depuis quelque temps, j’ai des gens qui me supplient littéralement de les prendre, qui veulent simplement être logés , déclare Steve. Steve fait partie de Resonance Portal, un regroupement de six personnes qui partagent une maison qui se situe dans le Grand Vancouver.

Pour des raisons de sécurité d'emploi, certaines personnes citées dans cet article ont demandé de taire leur nom de famille.

Le regroupement existe depuis sept ans et Steve est le principal responsable de la sélection des nouveaux membres du groupe chaque fois qu’une chambre se libère dans la maison.

Au cours des trois dernières années, il compte plus de 400 candidatures et il voit des preuves de la crise du logement dans le changement de ton dans les soumissions qu'il reçoit. On sent de plus en plus le désespoir dans certaines candidatures , note Steve. Je me sens mal pour eux.

Liam, un des colocataires de Resonance Portal, vit dans des communautés intentionnelles depuis plus de 10 ans et note le virage. La crise du logement crée un climat où les gens cherchent le prix le plus bas possible et le réseau des collectifs est bombardé par ces personnes qui cherchent un refuge à l’abri de tout ça , explique-t-il.

Steve estime que le processus pour choisir un nouveau colocataire peut prendre plus de 70 heures de travail en analyse de dossiers et d'entrevues, vu le nombre de candidatures.

Les membres du regroupement avouent que le processus est plus lourd en raison de la crise du logement. Ce qui a changé, c’est le volume des candidatures, des gens qui ne répondent pas particulièrement aux éléments de notre annonce, on voit une baisse de la qualité des candidatures , remarque Saïda, une autre membre du groupe.

J’ai de l’empathie pour les gens qui se cherchent une place, pour avoir traversé ça récemment , avoue Liam. Je vois que c’est un cauchemar pour plusieurs personnes.

Jouer le jeu

Les gens se retrouvent pris à la gorge et jouent à des jeux pour se trouver du simple logement, ça ne devrait pas être comme ça , dénonce Merris Goodfellow.

Elle a vécu dans plusieurs regroupements dans la dernière décennie et elle a démarré cinq collectifs.

Celle qui milite pour du logement plus abordable utilise son expérience pour conseiller les gens en quête d'un toit. Le premier conseil que je donne c’est : si tu as le choix, sors de Vancouver. Si ça n’a pas besoin d’être Vancouver, enlève Vancouver de ta liste , dit-elle avec tristesse.

Elle a récemment assisté des réfugiés ukrainiens qui se cherchaient un chez eux. Elle a constaté que tous ne sont pas égaux dans la chasse aux colocations et a proposé des réajustements dans l'approche de certaines personnes.

La femme que j’ai assistée soumettait des demandes très formelles dans lesquelles elle donnait son âge et son travail. Je lui ai expliqué qu'il faut adapter le message selon le public .

Elle précise que les futurs colocataires cherchent une histoire, un récit de vie plutôt qu’une simple candidature. Il faut rendre ton annonce la plus attirante possible en portant une attention particulière à la manière dont les colocations présentent leur valeur , mentionne-t-elle. Elle remarque que les gens sont de plus en plus stricts dans la sélection d’un nouveau colocataire.

Un rapport changeant à la colocation

La sociologue Madeleine Pastinelli, professeure à l’Université Laval, s’est longuement intéressée au phénomène de la colocation.

Alors qu'auparavant la colocation était une parenthèse dans la vie, de plus en plus de gens choisissent de vivre ensemble à long terme, formant ainsi un lien se rapprochant plus de la famille que la colocation, selon la sociologue Madeleine Pastinelli.

Les difficultés rencontrées par candidats ne l’étonnent pas. Elle voit le phénomène comme un symptôme des rapports changeants au modèle de la famille nucléaire sous le même toit.

On compte plus sur les relations choisies de colocataires par exemple que sur le lien familial , mentionne-t-elle. Avant, les gens vivaient en colocation avec l’idée qu’ils n’allaient être là que pour un an peut-être, ce n’est plus le cas de tout le monde.

Ainsi, quand une personne se projette sur le long terme, son rapport à son lieu de résidence et à ses colocataires se métamorphose.

« La question c’est combien de temps on pense demeurer dans la place dans laquelle on s’installe. Si on s’approprie un espace pour une longue période, ce ne sera pas de la même manière que pour une période plus courte. » — Une citation de Madeleine Pastinelli, sociologue, Université Laval

À son avis, il en va de même dans la manière dont on négocie l’intimité avec les autres, ça nous rend beaucoup plus préoccupés par les conditions de cohabitation.