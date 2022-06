Après le feu : la Première Nation Lytton, un exemple de résilience et de leadership

Victime du même feu qui a ravagé le village de Lytton en Colombie-Britannique il y a un an, la Première Nation Lytton tente de se reconstruire et de tourner la page. Son autonomie, sa forte cohésion et son leadership lui ont permis d’aller plus vite. Mais les défis restent nombreux, et la menace des changements climatiques pèse sur ses territoires ancestraux.