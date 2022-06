Rouyn-Noranda adhère à un réseau de stations de remplissage d’eau

Les citoyens de Rouyn-Noranda peuvent désormais localiser plus facilement les stations de remplissage d’eau sur le territoire.

La Ville de Rouyn-Noranda s’est récemment jointe au réseau Remplis Vert, qui comprend notamment un site web et une application mobile permettant d’afficher les points de remplissage d’eau les plus près du lieu où une personne se trouve. Plusieurs municipalités et entreprises à travers le Québec ont adhéré au mouvement.

La Ville de Rouyn-Noranda possède déjà huit stations de remplissage d’eau. Récemment, à la demande d’un citoyen, une station a été installée à même la zone piétonne du centre-ville.

« On pense aux bibliothèques, aux centres communautaires ou aux blocs sanitaires dans les parcs. C’est sûr qu’on a été inscrire tous les accès que nous avions déjà. [...] Ça tombait bien. » — Une citation de Samuelle Ramsay-Houle, présidente du comité environnement à la Ville de Rouyn-Noranda

Chargement de l’image La conseillère municipale et présidente du comité environnement à la Ville de Rouyn-Noranda, Samuelle Ramsay-Houle. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

L’administration municipale n’exclut pas l’ajout d’autres stations de remplissage et étudie actuellement d’autres mesures afin d’assurer une gestion plus responsable de l’eau.