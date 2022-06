Des méduses miniatures ont élu domicile dans des lacs de la Colombie-Britannique

Il soupçonne que l’espèce craspedacusta sowerbii est originaire du sud-est de la Chine, mais sa présence dans la province soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses.

Nous savons qu'elles sont là. Nous savons qu'elles sont potentiellement répandues. Mais avant d'aller plus loin, nous devons savoir ce qu'elles font , affirme Florian Lüskow, doctorant et chercheur à l'UBC.

Le chercheur a d’abord eu connaissance de la présence de méduses miniatures dans certains lacs de la Colombie-Britannique en 2020. La découverte l'a surpris.

« Dans un environnement très paisible, comme un petit lac, on ne s'attendrait jamais à trouver une méduse. » — Une citation de Florian Lüskow, doctorant et chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique

Pour l'instant, la présence de ces organismes a été signalée dans le sud de la Colombie-Britannique et sur l'île de Vancouver.

Ce sont, par hasard, des régions où les températures sont douces en été [...]. De même, en hiver, il ne fait jamais extrêmement froid , explique-t-il. Mais ce sont aussi les zones où la densité de population est la plus élevée.

Dans un article publié dans la revue Aquatic Biology en mai 2021, Florian Lüskow et deux coauteurs indiquent que l'augmentation du nombre d'observations de cette espèce en Colombie-Britannique et dans le monde entier pourrait être liée au réchauffement climatique, mais aussi à une sensibilisation accrue du public à la présence de cette espèce et à une augmentation des efforts d'observation.

Plus de tentacules que les méduses des océans

Chargement de l’image Des méduses miniatures recueillies dans un lac de la Colombie-Britannique. Photo : Florian Lüskow/Twitter

À l’instar des méduses qui peuplent les océans, les méduses qui vivent dans des lacs sont aussi des invertébrés transparents et gélatineux à corps mou. Elles sont toutefois beaucoup plus petites et ont plus de tentacules.

Les méduses, telles que nous les connaissons dans l'océan, en ont quelques dizaines, peut-être un peu plus d'une centaine , précise Florian Lüskow. Mais ces méduses en ont littéralement plusieurs centaines, peut-être près d'un millier.

La raison de ce phénomène fait encore l'objet d'un débat, selon le chercheur. Il indique néanmoins que les tentacules sont un instrument pour la capture des proies.

Une arrivée en Colombie-Britannique mystérieuse

Florian Lüskow croit que l’espèce présente dans les lacs de la Colombie-Britannique vient du sud-est de la Chine, une zone subtropicale. Elle aime donc les températures plus élevées, dit-il, c'est pourquoi nous les voyons généralement au cours de la seconde moitié de l'année.

La question est de savoir comment elles sont arrivées ici , souligne le chercheur. Il y a tellement d'hypothèses à ce sujet, mais nous n'avons pas de réponse définitive.

Pour l'instant, nous avons le sentiment qu'elles sont transportées par des oiseaux aquatiques ou par des bateaux. Mais cela n'est guère possible sur une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Donc il y a des questions autour de ça, c'est sûr , affirme Florian Lüskow.

Avec des informations de l'émission The Current