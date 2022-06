Nouveaux lieux de rafraîchissement à Québec

Besoin de vous rafraîchir en famille? La Ville de Québec bonifie son offre de piscines et de jeux d'eau.

Les petits, mais aussi les grands, pourront désormais s'amuser dans l'eau au parc de l'Orme, au parc Myrand et au parc des Seigneuries. Au total, les citoyens de Québec disposent désormais de 64 jeux d'eau pour se rafraîchir.

Chargement de l’image Les nouveaux jeux d'eau du parc des Seigneuries Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

La Ville a aussi terminé la réfection de trois piscines de l’arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, soit Saint-Louis-de-France, Raymond-De Rosa et Notre-Dame de Foy. Elles sont rouvertes au public depuis le 23 juin.

L’objectif était notamment de rendre les bassins universellement accessibles. Grâce à ces travaux, la Ville de Québec compte maintenant 23 piscines intérieures et extérieures offrant un accès universel.

C'est maintenant au tour des piscines Sainte-Geneviève et Saint-Yves de subir une cure de jeunesse. Elles sont fermées jusqu’à l’été 2023, afin de permettre la rénovation des bassins et de la tuyauterie, ajouter un chauffe-eau, une rampe d’accessibilité universelle et une glissoire.