Dans l’Alberta rurale, des Églises ouvrent leurs portes à la communauté LGBTQ2

C’est notamment le cas de l’église unie de Bashaw, une petite municipalité au sud d’Edmonton, avec l’aide du révérend Robin King.

Le révérend est arrivé à la tête de l’Église il y a quatorze ans. Sept ans plus tard, il a voulu rendre la congrégation plus inclusive et plus sûre pour la communauté LGBTQ2. Jésus n'a jamais parlé de tolérer les gens. Il a juste parlé de les aimer et de les accepter tel qu'ils sont , explique-t-il.

Les marches extérieures de l’église ont ainsi été peintes aux couleurs de l’arc-en-ciel. Si certaines personnes fréquentant l’établissement en ont été mécontentes, l’Église a tout de même décidé d’afficher plus d'œuvres d’art de ce genre dans son bâtiment par la suite.

Certaines de ces oeuvres ont été d’ailleurs réalisées par des membres de la communauté LGBTQ2.

Nous nous sommes beaucoup concentrés sur l'organisation des activités communautaires et les liens avec les gens de la communauté , a ajouté M. King.

Plus nous avons travaillé avec la communauté LGBTQ2, plus nous avons réalisé que nous voulions vraiment aller au-delà du simple fait de dire : "Nous sommes une église ouverte à tout le monde".

L’église de Bashaw vise ainsi à inclure la communauté LGBTQ2 dans l’ensemble de ses activités, que ce soit dans les sermons, les discussions de groupe, les événements d'artisanat, ou encore, les soirées cinéma.

L’Église de Ponoka vise aussi l’inclusion

L’Église unie de Ponoka, qui se trouve à un peu moins de 100 kilomètres de la capitale albertaine, est aussi dirigée par le révérend Robin King. Comme à Bashaw, l’établissement de Ponoka a également peinturé ses marches aux couleurs de l’arc-en-ciel.

L’Église s’est aussi associée à l’alliance gaie-hétéro de la ville, lui fournissant d’ailleurs une salle pour leurs réunions. M. King a également marché avec l’alliance lors du défilé du Stampede de Ponoka.

Chargement de l’image Les marches de l’église unie de Ponoka ont été peintes aux couleurs de l’arc-en-ciel. Photo : Radio-Canada / Gabriela Panza-Beltrandi

Chris Stuik, qui habite à Ponoka, précise que cette ouverture de l’église n’est que récente. Celui qui se dit de genre fluide explique qu’en 2008, plusieurs personnes se sont levées pour quitter l’église lorsque le prêtre avait déclaré que ceux qui n’acceptaient pas la communauté queer et le mariage gai pouvaient partir.

Il y a beaucoup d’homophobie ouverte ici. Cela a été le cas jusqu'avant [la pandémie de COVID-19], puis cela a lentement commencé à changer , a-t-il affirmé.

Une prise de position de l’Église

Pour Tanya Heyden-Kaye, qui a aidé à créer l’alliance gaie-hétéro de Ponoka, le fait que le révérend Robin King marche avec eux lors du défilé du Stampede est une prise de position .

Chargement de l’image Le révérend Robin King marche avec l'alliance gaie-hétéro de Ponoka lors du défilé du Stampede de la ville en juin 2018. Photo : Église unie de Ponoka/Facebook

Cela en dit vraiment long sur l’acceptation de cette Église , dit-elle.

Comme Chris Stuik, Mme Heyden-Kaye espère voir d’autres communautés rurales de l’Alberta travailler vers une plus grande inclusivité.

Plus vous êtes ouvert, plus vous êtes prêt à parler aux gens, plus ils voient que vous êtes un être humain et que vous n'êtes pas effrayant .

M. King estime quant à lui que même si le changement est lent, de plus en plus d’Églises des milieux ruraux de la province deviennent progressistes.

D'après les informations de Gabriela Panza-Beltrandi