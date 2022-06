Palmarès de la vaccination en Mauricie et au Centre-du-Québec

Via la Loi sur l’accès à l’information, Radio-Canada a pu obtenir les taux de couverture contre la COVID-19 dans chaque municipalité desservie par le CIUSSS MCQ. Des tendances sont claires. Les villages de la MRC de Mékinac, l’une des plus âgées au Québec, sont parmi les plus vaccinés. Et il semble que la population de la Mauricie ait nettement plus tendu le bras qu’au Centre-du-Québec où plus de la moitié des localités n’ont pas franchi la barre des 80 % pour la deuxième dose. Des données compilées par le CIUSSS afin de rejoindre et protéger le plus de gens possible.

Ce sont les citoyens de Grandes-Piles, dans la MRC de Mékinac, qui figurent en haut du palmarès. Le taux de couverture pour la deuxième dose est le plus élevé parmi les 120 localités couvertes par le CIUSSS-MCQ. 88% des habitants âgés de cinq ans et plus ont reçu leurs deux doses du vaccin contre la COVID-19 entre décembre 2020 et mai 2022. Les cinq localités qui comptent le plus haut taux de vaccination sont d'ailleurs dans la MRC de Mékinac avec Lac-aux-Sables, Saint-Adelphe, Saint-Séverin et St-Tite (ex-aequo). Lac-Édouard, en Haute-Mauricie, vient compléter le tableau. Ces municipalités ont toutes obtenu un taux supérieur à 87 % de couverture vaccinale.

À l’inverse, les citoyens de Sainte-Ursule, Saint-Mathieu-du-Parc et La Bostonnais semblent avoir moins été moins nombreux à tendre le bras. D’ailleurs les deux dernières municipalités mentionnées précédemment n’ont pas dépassé la barre des 80 %.

Le tableau change légèrement pour la dose de rappel alors que c’est Lac-Édouard qui est en première position avec 68,8 %. Fait surprenant, c’est à Saint-Maurice que le taux est le plus faible en Mauricie parmi les municipalités hors des territoires autochtones avec 46,1 %.

Ce sont ces données qui ont guidé les équipes de la Santé publique dans le déploiement de stratégies afin de rejoindre le plus de gens possible depuis décembre 2020 selon la médecin-conseil Dre Caroline Marcoux-Huard.

Quand on voyait que c’était plus difficile à certains endroits, on a intensifié certaines stratégies et on en a même déployé des nouvelles comme la vaccination mobile. On se rendait dans des municipalités où c’était plus difficile. On voit aussi que la réponse était meilleure dans les villages où la moyenne d’âge est plus âgée.

Le Centre-du-Québec moins vacciné que la Mauricie

Au sud du Saint-Laurent, c’est Sainte-Majorique-de-Grantham dans la MRC de Drummond qui arrive en première position. La paroisse de Plessisville, Saint-Célestin, Deschaillons-sur-Saint-Laurent et Saint-Eugène complètent le classement. Ces localités sont les seules à avoir dépassé 85 % de couverture.

Mais un constat ressort. Les Centriquois semblent avoir été moins portés à relever la manche qu’en Mauricie. Près de 60 % des municipalités de la région n’ont pas franchi le seuil des 80 % selon les données du CIUSSS MCQ alors que ce taux est de seulement 10 % en Mauricie.

La Santé publique n’a pas de réponse claire afin d’expliquer ce phénomène, mais l’une des hypothèses est le nombre plus élevé de villages agricoles au Centre-du-Québec ajoute la Dre Marcoux-Huard.

Il y a plus de villages agricoles donc il y a peut-être une perception d’attraper le virus qui est différente des villes ou zones près des grands centres. Au quotidien, les résidents des zones plus agricoles ne prendront pas l’autobus de ville ou n’iront pas souvent dans les centres commerciaux. Donc leurs interactions sont moindres. C’est l’une des hypothèses .

Un enjeu dans les territoires autochtones

C’est à Wemotaci (72,7 %), Wôlinak (68,7 %) et Opitciwan (36,1 %) que le taux de couverture a été parmi les plus faibles même si les populations autochtones ont eu accès au vaccin en priorité.

Pour le coordonnateur des mesures d’urgence d’Opitciwan Martin Awashish, la communauté n’a pas complètement adhéré à la vaccination. Avec tout ce qu’on entendait sur les pensionnats autochtones et l’affaire Joyce Echaquan, ça n’aidait pas à augmenter le niveau de confiance. Même si on faisait beaucoup de sensibilisation, nous n’avons pas atteint nos objectifs. D'ailleurs l’état d’urgence sanitaire est encore activé sur le territoire.

Selon la docteure Marcoux-Huard, il est aussi question du passé culturel entre les autochtones et la vaccination Ça n’a pas aidé. Pas juste pour la COVID-19, mais aussi pour d’autres campagnes. Il y a une certaine méfiance envers la vaccination.

Vaccination : il faudra recommencer

Les scientifiques et les médecins s’entendent pour dire qu’il y aura une septième vague cet automne, car le nombre de cas est en croissance depuis l’abolition de la plupart des mesures sanitaires. Et il faudra vacciner de nouveau les populations les plus vulnérables prévient le professeur en virologie et maladies infectieuses à l’Université du Québec à Trois-Rivières Lionel Berthoux.

Les nouveaux variants BA.4 et BA.5 sont efficaces pour déjouer l’immunité. Particulièrement chez ceux qui ont été vaccinés ou infectés depuis plus de six mois, car le vaccin perd son efficacité. Avec la hausse des cas, c’est peut-être un bon moment pour les plus vulnérables d’aller chercher la dose.

Mais le spécialiste est réaliste, il ne s’attend pas à voir les cliniques bondées comme elles l’étaient l’été dernier. Il y a une fatigue générale, surtout l’été. Ils veulent penser à un tas de choses, mais certainement pas à la pandémie. Demander aux gens d’aller se faire vacciner tous les six mois, c’est ce qu’on devrait faire. Mais c’est plus réaliste de se concentrer sur des groupes cibles.

De son côté, la Santé publique dit être en préparation pour déploiement d’une autre campagne en vue de cet automne, qui visera principalement les RPA, CHSLD et les personnes âgées.