Consigner des dizaines de milliers de canettes pour aider les personnes en fin de vie

Réal Thériault fait la collecte puis la consigne de plusieurs dizaines de milliers de canettes vides chaque année auprès des commerçants locaux ainsi que des particuliers qui souhaitent participer à sa campagne philanthropique.

À ses tout débuts, en 2012, le gérant avait réussi à accumuler près de 1000 $ pour l'organisme l'Élyme des sables.

Au mois d'avril, Réal Thériault a fait don de plus de 60 000 $ à la maison de soins palliatifs. Un montant dont il est bien fier.

« Mon rêve le plus fou, c'était de donner 100 000 $. À 1000, 2000 $ par année, c'était impossible. Mais là, on l'a atteint, dépassé, et on se dirige plus vers 200 000 $ en 12-13 ans. »