La saison touristique démarre en force dans la Vallée-de-l’Or

Le Bureau d'information touristique de Val-d'Or enregistre une hausse de 53 % des visiteurs hors région pour le mois de mai et de 16 % pour le début du mois de juin.

Des touristes des Laurentides, de la Montérégie, de la région de Montréal et de la région de Québec viennent profiter des grands espaces de l'Abitibi-Témiscamingue.

« À cette période de l’année, les gens viennent surtout en Abitibi-Témiscamingue pour les activités de plein air. Il faut dire que ce n’est pas non plus l’ensemble de nos sites touristiques qui sont ouverts au début de l’été. » — Une citation de Nancy Arpin, directrice générale de Tourisme Val-d’Or

Chargement de l’image Nancy Arpin, directrice générale de l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Celle-ci espère aussi que la hausse du nombre de visiteurs se poursuivra pour le reste de l’été. « Si la tendance se maintient, on risque de connaître une belle saison touristique. Ce qui est aussi encourageant, c’est qu’avec les assouplissements sanitaires, la plupart de nos sites et attraits touristiques peuvent accueillir plus de gens que par les années passées », affirme Mme Arpin.

Tourisme Val-d'Or s'inquiète cependant de la capacité d’accueil et de la qualité des services liés au manque de main-d’œuvre dans la région.

- Avec les informations d'Athéna Couture