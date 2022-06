Les agriculteurs de l’Alberta sont ravis des pluies des dernières semaines

Selon un rapport sur les récoltes dans la province (daté du 21 juin 2022), le niveau d’humidité dans le sol a augmenté et est normal ou modérément supérieur à la normale dans la plupart des régions.

Tout le monde est très heureux aujourd'hui, pour la plupart , affirme Ralph Wright, responsable du Service d'information climatique de l'Alberta.

Le rapport indique que les conditions se sont améliorées par rapport aux moyennes des cinq dernières années dans les régions du Centre, du Nord-Ouest et de la Rivière-La-Paix.

L'état des cultures continue de s'améliorer, 78 % des cultures en Alberta étant maintenant jugées en bon ou en excellent état, ce qui est proche de la moyenne quinquennale de 79 % et de la moyenne décennale de 77 % , peut-on lire dans le rapport.

C'est dans sud et le nord-est de la province que l'état des cultures est moins bon.

La grande préoccupation maintenant est le sud de l'Alberta parce qu'ils arrivent à leur saison historiquement sèche. Ils bénéficient d'une bonne humidité jusqu'à la fin du mois de juin, puis en juillet et août, il fait chaud et sec. Si nous pouvons avoir un mois de juillet et un mois d'août normaux, je pense que les gens seront généralement satisfaits , explique Ralph Wright.

« Nous avons juste besoin d'une saison normale pour faire changement. » — Une citation de Ralph Wright, spécialiste de l'humidité des sols, Service d'information climatique de l'Alberta

Des températures plus chaudes sont maintenant nécessaires pour le développement durable des cultures dans toute la province, précise-t-il.

Excès de pluie

Dans la région Nord-ouest, certaines cultures sur les terres plus plates jaunissent en raison d'une humidité excessive.

Bien que certains champs soient réensemencés en raison des dommages causés par les ravageurs et les maladies, on signale que des champs ne seront probablement pas réensemencés cette saison en raison de l'humidité abondante , indique le rapport.

Dans la région de Rivière-La-Paix, certains des acres noyés et des zones dont les semences ont été emportées par les fortes pluies de la semaine dernière ne seront probablement pas réensemencés cette saison.

Agriculteurs ravis

Selon Stephen Vandervalk, vice-président de l'Association des producteurs de blé de l'Ouest canadien (Western Canadian Wheat Growers) et propriétaire d’une ferme à Fort MacLeod, au sud de Calgary, malgré les excès de pluie à certains endroits, les bénéfices sont plus importants puisque les pluies ont sauvé les récoltes.

Au début, c'était un désastre, on pensait qu’on n'aurait rien , lance-t-il.

Il aimerait que plus de pluie tombe, mais se réjouit des précipitations des dernières semaines.

Tout est mieux que la terre qui s'envole littéralement. C'est ce qui arrive quand vous n'avez pas de pluie.

Tara Sawyer, présidente d’Alberta Barley et propriétaire d’une ferme à environ 80 kilomètres de Calgary, se réjouie également des précipitations des dernières semaines.

Il y a trois semaines, nous n'avions toujours pas eu de pluie et nous étions inquiets de ne pas avoir de récolte, puis les cieux se sont ouverts , raconte-t-elle. Puis nous avons eu notre premier pouce et demi [d’eau], un pouce et demi nous a fait célébrer.

Elle demeure toutefois prudemment optimiste puisque l’année dernière la saison a bien commencé, mais les choses se sont gâtées au courant de l’été pour plusieurs agriculteurs, explique-t-elle.

Avec les informations de Nassima Way