Mort d’une activiste végane en 2020 : son mari réclame 5 M $ en justice

Tous les lundis, Mark Powell continue de se rendre à l'usine de Fearman's Pork à Burlington, en Ontario, où sa femme est décédée. À son tour, il tend de l'eau aux animaux en route pour l'abattoir.

C'est ce que Regan Russell faisait chaque semaine. Or, en juin 2020, elle y est morte. Selon les policiers, elle a été happée par un camion alors qu'elle abreuvait des porcs.

La police a accusé le chauffeur du camion de conduite imprudente causant la mort, une infraction provinciale non criminelle. Les enquêteurs ont conclu qu'il n'y avait pas d'intention criminelle.

Deux ans plus tard, alors que l'affaire stagne au tribunal et qu'aucune date de procès n'a encore été fixée, M. Powell raconte avoir perdu confiance en l'enquête. Il se tourne désormais vers le tribunal civil pour tenter d'obtenir des réponses sur la mort de son épouse.

Le chauffeur du camion, Andrew Blake, ainsi que l’entreprise de camionnage Brussels Transport, et Sofina Foods qui est propriétaire de l'usine de transformation de Fearman’s Pork, sont visés dans la poursuite.

La plainte allègue qu’une négligence de leur part a conduit à la mort de Mme Russell.

Chargement de l’image Mark Powell, devant un palais de justice de Burlington, tient le t-shirt que sa femme portait lorsqu'elle est morte. (Archives) Photo : Radio-Canada / Samantha Craggs/CBC News

Selon les documents de la plainte, le conducteur n'aurait pas fait attention et aurait effectué un virage dangereux et inapproprié. On y allègue également que Brussels Transport n'a pas pris de mesures pour s'assurer que le conducteur était compétent. Quant à Sofina Foods, elle n'aurait pas assuré la sécurité des piétons autour de l’usine, avance la poursuite.

Étant donné que cette affaire est actuellement devant les tribunaux, nous ne sommes pas en mesure de faire de commentaire pour le moment, si ce n'est de dire que les allégations contenues dans la déclaration contre Sofina ne sont pas prouvées et que Sofina se défendra vigoureusement dans cette affaire , peut-on lire dans un courriel envoyé par l'entreprise.

Ni l'avocat du camionneur, ni Brussels Transport n'ont répondu aux demandes d’entrevue.

Combat de longue haleine

Regan Russell, 65 ans, faisait partie du groupe militant Toronto Pig Save et manifestait contre une loi provinciale controversée qui renforçait les amendes pour intrusion dans les fermes et les installations de transformation des aliments.

Depuis la mort de son épouse, M. Powell raconte souffrir d'anxiété, de dépression et du syndrome de stress post-traumatique.

Je la vois tous les soirs quand ma tête touche l'oreiller , confie-t-il en entrevue.

En 2014, M. Powell a aussi perdu son fils alors âgé de 29 ans, Zachary. Il explique puiser sa force au sein de sa famille pour surmonter les deuils qu’il a traversés.

Son autre fils, Joshua, l’a soutenu dans les moments les plus difficiles, raconte M. Powell, et l’a aidé à reprendre le combat pour les droits des animaux.

Père et fils ont lancé la fondation Regan Russell, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est de garder vivante la voix de la militante décédée en finançant et en soutenant la bataille contre le projet de loi qu'elle a combattu.

« J'ai de l'espoir et de la force, l'espoir que quelque chose comme cette fondation donne une voix pour [défendre] les animaux au niveau du gouvernement, et la force de savoir que la voix de Regan est entendue. » — Une citation de Mark Powell, époux de feu Regan Russell

Chaque semaine, les militants continuent de se réunir pour manifester devant Fearman’s Pork et abreuver les animaux, mais à une distance plus éloignée du lieu où Regan Russell est morte.