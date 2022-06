Cela fait deux ans que les résidents de Windsor n'ont pas pu en profiter pleinement en raison de la COVID-19.

Je suis impatiente de voir tous les visages et les sourires aujourd'hui , explique Diedre Szokol, qui dit adorer les feux d'artifice.

Pour sa part, Lorraine Hamilton a fait le voyage depuis St.Thomas pour les festivités et pour rendre visite à des proches à Windsor.

Je suis impatiente , a-t-elle confié alors qu'elle se promenait sur le bord de l'eau lundi matin. J'ai entendu beaucoup de choses, alors je suis assez excitée. Nous logeons dans un hôtel au bord de la rivière, et nous avons une vue à vol d'oiseau sur toute la rivière, et nous allons la regarder depuis notre chambre.

Un retour aux sources

Le public doit s'attendre à un spectacle dans la pure tradition des feux d'artifice, comme l'a indiqué Patrick Brault, président de Sirius Pyrotechnics, l'entreprise québécoise en charge de l'événement depuis 2009.

Les années antérieures, on essayait de mettre des effets différents, un peu plus éphémères et de rester dans l'univers des bombes. Mais là, j'essaie dans l'univers traditionnel en revenant aux sources avec des chandelles romaines qui vont faire un mouvement gracieux à partir du sol jusqu'en haut , décrit-il.

« C'est l'objectif cette année de pouvoir faire de belles photos. » — Une citation de Patrick Brault, président de Sirius Pyrotechnics

Le ciel devrait être dégagé pour l'occasion avec un minimum de 20°C attendus au moment du début du spectacle, selon les prévisions d'Environnement Canada.

Informations pratiques : Le spectacle doit débuter à 21 h 55 et durer 24 minutes.

Le transport en commun est gratuit de 18 h à minuit.

Une navette est disponible entre le centre commercial Devonshire et l'hôtel de ville de Windsor.

Le stationnement est interdit au centre-ville de Windsor.

Un stationnement pour les vélos est offert au Charles Clark Square à partir de 18 h.

Chargement de l’image Le stationnement est interdit dans plusieurs rues du centre-ville de Windsor. Photo : CBC/Jennifer LaGrassa

Fermetures de routes

La police de Windsor a publié une carte des fermetures de routes dans le centre-ville de Windsor. La promenade Riverside sera notamment fermée entre le pont Ambassador et l'avenue Devonshire.

L'accès à de nombreuses rues sera aussi limité à compter de 18 h.

Avec des informations de CBC