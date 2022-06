C’est l’humoriste et animatrice Katherine Levac qui succédera à François Bellefeuille à la barre du Gala Les Olivier. La prochaine édition de ce gala, qui récompense le meilleur de l’humour québécois, se tiendra le 19 mars 2023.

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté la perche qui m’a été tendue par l'Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH) et Radio-Canada, a réagi, par communiqué, Katherine Levac. Nous avons bâti une équipe de course pour vous offrir une soirée festive et flamboyante.

Elle fera équipe avec la scénariste et diplômée de l’École nationale de l’humour Justine Philie à la script-édition, ainsi qu’avec l’autrice en humour Odrée Rousseau et à l’humoriste membre des Appendices, mais aussi scénariste, Julien Corriveau à l’écriture de ce gala.

À bientôt 33 ans, Katherine Levac a remporté plusieurs prix en tant qu’humoriste et comédienne, dont l’Olivier de la Découverte de l’année en 2015. En décembre dernier, elle a lancé son nouveau spectacle Grosse en ligne plutôt que de faire une tournée, car elle venait de donner naissance à des jumeaux.

En début d’année, la Franco-ontarienne a aussi fait ses débuts en tant qu’animatrice de télévision en présentant la neuvième saison de L’amour est dans le pré.

Les femmes apportent une grande contribution à l’humour de chez nous et c’est pourquoi je suis très heureuse de souligner le choix de Katherine Levac pour animer le prochain Gala Les Olivier , a indiqué Dany Meloul, directrice générale de la Télévision de Radio-Canada.

Le 24e Gala Les Olivier sera diffusé sur ICI Télé le 19 mars 2023.