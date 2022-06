Les épouses de guerre sont prêtes à passer le flambeau à la prochaine génération

La jeune fille de 97 ans est partie de Toronto pour assister à la réunion annuelle des épouses de guerre et des familles canadiennes à Halifax, en fin de semaine.

Au bal du samedi soir, c’était elle qui déchirait la piste de danse aux vieux airs de guerre.

Vous n’avez pas à vous asseoir et laisser les choses aller et laisser la vie passer , a avoué Marjorie Nation, accompagnée de sa fille. J’étais le genre de personne qui profitait de chaque jour.

Mme Nation est l’une des quelque 48 000 femmes britanniques et européennes qui ont épousé des militaires canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont immigré au Canada.

Carolyn et sa mère Marjorie Nation, âgée de 97 ans, se sont présentées à la rencontre annuelle des épouses de guerre et des familles canadiennes à Halifax.

Elle était la seule épouse de guerre encore vivante en fin de semaine. Les 40 autres participants étaient des descendants d’épouses de guerre.

Lynn Martin, présidente de Canadian War Brides and Families, a raconté que les organisations d’épouses de guerre ont commencé en tant que groupes provinciaux, le premier étant en Saskatchewan. Alors que beaucoup de membres vieillissaient et mouraient, ces groupes ont alors commencé à se dissoudre.

L’organisation nationale a été fondée il y a 11 ans. La mémoire de nombreuses épouses de guerre est maintenant préservée par leurs familles.

« Nous avons maintenant des petits-enfants qui se joignent à nous et nous avons eu notre première arrière-petite-fille l’an dernier à Calgary. »

Donc, ç’a été un vrai voyage. Et je sais que nous sommes en diminution de nombre cette année, mais nous avons encore des gens vraiment enthousiastes.

Lynn Martin a mentionné que plus d’un million de personnes au Canada descendent d’épouses de guerre.

Cela comprend Carly Butler Verheyen, de la Colombie-Britannique, qui a écrit un livre retraçant les pas de sa grand-mère en tant qu’épouse de guerre à Londres, en Angleterre.

Dans ses recherches, elle a trouvé 110 lettres d’amour de sa grand-mère à son grand-père. Elle les a écrites en 1946, alors qu’il était retourné à Leamington, en Ontario, et elle attendait de le rejoindre.

« Ils étaient juste dans un sac en plastique. Nous pensions que c’était juste du papier brouillon. Et puis nous les avons trouvés et mis en ordre par date et nous avons réalisé qu’ils étaient de cette période. »