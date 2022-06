Le développement de noisetiers adaptés au climat du Bas-Saint-Laurent va bon train

Quelques centaines de kilos de noisettes ont été récoltées l'an dernier en lien avec ce projet mené par Biopterre à La Pocatière.

La plupart des plants ont trois ans de croissance. Donc, cette année, on s'attend à avoir une production plus élevée , soutient la professionnelle de recherche pour Biopterre, Béatrice Perron.

« On aura de la récolte, du conditionnement et de la mise en marché à faire, parce que là, on va commencer à avoir de petits rendements qui vont arriver. »