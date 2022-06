À 70 ans, le théâtre ambulant La Roulotte repart en tournée

Fondé par le comédien Paul Buissonneau et Claude Robillard, le directeur des parcs de la Ville de Montréal, le théâtre a présenté chaque année, sauf en 2020, des productions destinées à un jeune public, dont de nombreuses adaptations de contes à ses débuts.

Le nez est une adaptation libre de la nouvelle fantastique de l’écrivain russe d’origine ukrainienne Nicolas Gogol qui raconte l’histoire de monsieur Pierre, un professeur qui découvre avec horreur que son nez a disparu un bon matin, et qui part à sa recherche.

La mise en scène et l’adaptation du texte sont signées par l’auteur et comédien Philippe Robert. On devait initialement présenter la pièce en 2020, mais la pandémie en a décidé autrement. En 2021, on a plutôt monté une série de spectacles avec des interprètes solos, pour respecter les mesures sanitaires.

Cette année, les astres s’alignent enfin, et c’est pour cela qu’on peut la présenter , a expliqué Philippe Robert. On a donc enfin pu ressortir de son entreposage La Roulotte, le véhicule qui transporte la scène accueillant comédiens et comédiennes.

Une pièce qui rappelle la mission de La Roulotte

Le comédien tenait beaucoup à raconter finalement le récit de Nicolas Gogol, qui fait écho à la mission de La Roulotte, selon lui. C’est l’histoire d’une patente étrange et fabuleuse qui se promène aux quatre coins d’une ville. C’est aussi l’histoire de La Roulotte, [...] une grosse patente qui se promène et qui transforme un peu les gens sur son passage.

C’est le parc Sir-Wilfrid-Laurier, sur le Plateau-Mont-Royal, qui accueillera la première représentation de ce spectacle lundi, à 19 h. La Roulotte se déplacera ensuite pour donner 49 spectacles dans d’autres parcs montréalais.

