Le SPVM arrête le présumé meurtrier de Meriem Boundaoui

Radio-Canada a appris qu’un peu plus d’un an après le meurtre gratuit par arme à feu de Meriem Boundaoui, 15 ans, dans l’arrondissement de Saint-Léonard, le présumé tireur a été arrêté par le SPVM.

Cette arrestation envoie le message que, peu importe qui tu es, la justice va te rattraper si tu commets un crime , a lancé une source de Radio-Canada.

Le suspect en question, un homme de 26 ans, a été arrêté lundi en milieu d’avant-midi. Ce dernier doit comparaître en après-midi pour faire face à la justice pour meurtre au premier degré.

Pour les enquêteurs aux crimes majeurs, cette arrestation est l’aboutissement de plus d’un an de travail sans relâche.

Meriem Boundaoui, une adolescente sans histoire, a été tuée le soir du 7 février 2021 à l’angle de Valdombre et Jean-Talon. Elle s’était retrouvée entre le tireur et sa cible au mauvais endroit au mauvais moment. Sa mort avait soulevé l’indignation et avait fait réagir plusieurs élus.

Selon nos informations, la preuve circonstancielle amassée contre le principal suspect dans cette affaire serait très forte .

Le SPVM devrait convoquer les médias pour faire le point dans cette enquête criminelle fortement médiatisée depuis un an.