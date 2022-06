Leamington célèbre la première Journée des travailleurs migrants

Adelaida Bishop était présente avec des plats traditionnels philippins pour les travailleurs.

Cela signifie beaucoup pour moi parce que chaque culture, chaque nationalité veut toujours manger quelque chose de chez elle, de son pays. Alors quand je cuisine quelque chose comme le lumpia, les rouleaux de printemps, cela ramène le souvenir de notre pays d'origine, c'est pourquoi cela signifie beaucoup pour moi , explique-t-elle.

Elle ajoute que le fait de cuisiner pour les travailleurs et de les regarder manger est une expérience bouleversante .

Un événement annuel

La municipalité de Leamington a annoncé qu'à l'avenir la Journée des travailleurs migrants sera célébrée chaque année le premier dimanche de l'été en signe de reconnaissance du travail accompli par des milliers de travailleurs migrants dans l'industrie agricole du Sud-Ouest de l'Ontario.

Francy Munoz travaille à la clinique juridique bilingue de Windsor-Essex. Elle a aidé dans l’organisation de l’événement.

Cet événement est une reconnexion avec leur culture, avec leur nourriture, avec leur musique, avec quelque chose dont ils ont besoin au Canada , explique-t-elle.

« Parfois [les travailleurs], se sentent isolés, surtout pendant la pandémie, qui a été une période difficile pour eux, alors maintenant, après la COVID, c'est un plaisir pour nous de leur offrir ce genre d'événement. » — Une citation de Francy Munoz, clinique juridique bilingue de Windsor-Essex.

Chaque année, entre 8000 et 10 000 travailleurs migrants viennent dans la région de Windsor-Essex pour travailler dans des exploitations agricoles ou des serres.

Chargement de l’image Francy Munoz se félicite de l'organisation de cette journée. Photo : Jennifer La Grassa/CBC

Selon Mme Munoz, environ 1200 travailleurs se sont présentés pour profiter des festivités tout au long de la journée.

Pour eux, c'est comme si leur pays était transporté au Canada, comme s’ils avaient une autre représentation de leur pays ici et que le Canada leur offrait une partie de leur pays , déclare-t-elle.

À lire aussi : L’arrivée tardive des travailleurs agricoles serait catastrophiqu

Pour de meilleures conditions de travail

Dimanche, le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) a publié son rapport annuel sur les travailleurs agricoles migrants.

Le document propose 20 recommandations à mettre en œuvre de toute urgence pour améliorer l'environnement de travail, dont 12 s'adressent aux dirigeants fédéraux et huit à des provinces spécifiques.

Certaines recommandations : Mettre fin aux inspections virtuelles des logements et exiger des inspections en personne avant et pendant l'occupation.

Mettre fin aux permis de travail spécifiques à un employeur et les remplacer par des permis de travail ouverts ou des permis de travail spécifiques à une profession.

Permettre aux travailleurs de former des syndicats.

Tenir les employeurs responsables et appliquer les conséquences en cas de violation des règles du programme des travailleurs étrangers temporaires.

Pour Pablo Godoy, directeur régional pour l’ouest du Canada des TUAC, qui était présent aux célébrations dimanche à Leamington, la situation des travailleurs doit être améliorée.

Les personnes qui travaillent dans les champs, qui cueillent, qui emballent et qui transforment littéralement les aliments que les Canadiens mangent et consomment chaque jour sont souvent en marge, travaillent dans des conditions sales et dangereuses et sont souvent négligées sur le plan juridique et privé par la loi qui devrait appartenir à tout le monde , explique-t-il.

Chargement de l’image Pablo Godoy demande de meilleures conditions de travail et de vie pour les travailleurs. Photo : Jennifer La Grassa/CBC

Au-delà des demandes aux gouvernements fédéral et provincial pour améliorer la situation des travailleurs, M. Godoy précise que son organisme établit aussi des liens avec les dirigeants des pays qui envoient des travailleurs pour s'assurer qu'ils sont conscients des situations auxquelles les travailleurs peuvent être confrontés.

D'après des informations de CBC