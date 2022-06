Le pollen responsable d’une panne majeure du service de télévision de Cogeco

La température est passée de 20 degrés à 72 degrés. À un moment donné, on avait peur pour le feu. On a arrêté tous les systèmes. On a plusieurs systèmes de redondance, mais tous les systèmes de redondance sont tombés l’un après l’autre à cause de la chaleur , a expliqué en entrevue à Toujours le matin, la vice-présidente et directrice générale pour le Québec de Cogeco Connexion, Nancy Audette.

Chargement de l’image Les bureaux de Cogeco à Trois-Rivières. (Archives) Photo : Radio-Canada

Selon Mme Audette, ce sont l’ensemble des clients de l’entreprise qui ont été touchés, ce qui représente plusieurs centaines de milliers de personnes. La plupart de ces personnes ont retrouvé le service dimanche vers 22 h, mais certains devront attendre encore un moment. Cogeco est toujours en gestion de crise, indique-t-elle.

Ce pollen-là qui vient des peupliers s’est accumulé dans notre système de ventilation [...] Même si on fait la maintenance régulièrement, samedi, ç’a été une grosse journée de pollen.

Les abonnés avec des problèmes de décodeur peuvent tenter de le redémarrer. Si cette manipulation ne fonctionne pas, il est possible que celui ait été victime d’une surcharge électrique. Il faut alors prendre rendez-vous avec un technicien pour retrouver le service. Les décodeurs ne se remettront pas à fonctionner correctement par eux-mêmes.

Cogeco indique faire face à un volume important d'appel. D'ailleurs, des employés supplémentaires ont été rajoutés pour répondre à la demande.

Une situation exceptionnelle

La situation est exceptionnelle, jamais auparavant Cogeco n’a été confronté à un problème de la sorte. C’est une situation qui ne nous est jamais arrivée.

En plus du pollen, les températures élevées des derniers jours n’ont pas aidé. Selon Mme Audette, il était presque impossible de se préparer à un tel scénario. Les ingénieurs de Cogeco travaillent en ce moment à trouver des solutions pour qu’une telle situation ne se reproduise jamais.

Les clients de Cogeco en Mauricie ont été confrontés à une panne de service importante en mai dernier. Un feu de broussaille à Trois-Rivières était à l'origine de cette situation.