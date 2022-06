Crise du logement : « c’est maintenant qu’il faut agir », dit Marchand

Alors qu’il visitait des camps de jour, lundi, Bruno Marchand a réitéré sa volonté d’en faire plus pour offrir davantage de logements sociaux et abordables.

Il manque de logements, on vit une crise de logements, donc, à long terme, pour les prochaines années, on a besoin de mettre l'accent sur davantage de logements , a-t-il mentionné.

La ville de Québec se situe bien par rapport aux autres municipalités de la province, estime le maire. Cependant, l’écart entre certains types de logements nécessite des solutions.

Quand on regarde notre taux d’occupation, il est en équilibre. Quand on regarde la différence versus certains types de logements, par exemple les condos de luxe versus les logements abordables, c’est là qu’on a des taux d’occupation qui varient et c’est là qu’on dépasse le point d’équilibre , explique le maire.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a annoncé un plan d’action de 77,8 millions de dollars pour soutenir les locataires à l’approche de la période des déménagements. Avec ce plan, le gouvernement Legault croit être en mesure d’aider près de 2200 ménages.

C'est maintenant qu'il faut s'y attaquer

Même s’il salue l’initiative, Bruno Marchand estime que d’autres actions doivent immédiatement être prises. Il invite notamment le gouvernement à aller plus loin .

Chaque fois qu'on a des projets [de logements], chaque fois qu'on obtient les crédits, on en a parfois pour 24 à 36 mois pour les mettre de l'avant. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir pour avoir des solutions dans 24-36 mois , indique-t-il.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, n’hésite pas à critiquer le travail du gouvernement de François Legault.

Le 1er juillet, il y a des familles qui vont se retrouver dans des logements insalubres, dans des logements qui coûtent jusqu’à 85 % de leurs revenus, dans des logements trop petits pour leurs besoins d’habitation , affirme-t-elle.

La députée solidaire réclame davantage d'investissements et la construction de nouveaux logements.

Avec la collaboration de Colin Côté-Paulette