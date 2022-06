Deux joueurs de l’Atlantique soulèvent la coupe Stanley

La victoire de l’Avalanche du Colorado en finale de la Coupe Stanley face au Lightning de Tampa Bay, dimanche soir, a lancé une série de festivités autant chez les joueurs que chez leurs familles.

Chargement de l’image Les joueurs de l'Avalanche du Colorado prennent la traditionnelle photo d'équipe avec la coupe Stanley. Photo : Getty Images / Christian Petersen

Le Terre-Neuvien Alex Newhook, un choix de premier tour (16e au total) du Colorado en 2019, a déjà des projets en tête avec le trophée de Lord Stanley.

« J’ai déjà commencé à penser à l’arrivée de la coupe Stanley à Terre-Neuve. Je me souviens de la dernière fois que c’était là. Je n’étais qu’un enfant et c’était incroyable. Maintenant, je peux le faire. » — Une citation de Alex Newhook

Je suis déjà très enthousiaste à ce sujet. Nous aurons des fish and chips et nous irons sur la rue George. Ce sera vraiment excitant , a promis l’auteur de quatre aides en 12 matchs éliminatoires ce printemps et de 33 points en 71 rencontres en 2021-2022.

À St-Jean, la famille Newhook s’est collée à la télévision dimanche, comme elle l’avait fait depuis la première ronde des séries éliminatoires en mai.

Paula Newhook, la mère d’Alex, a déclaré lundi qu’elle ressent encore la joie de la nuit tardive sur la côte Est du Canada.

Dès que l’Avalanche a gagné, l’endroit est devenu fou , a-t-elle révélé.

Chargement de l’image Le Terre-Neuvien Alex Newhook soulève la coupe Stanley. Photo : Facebook : Alex Newhook

Un premier titre pour MacKinnon

Un deuxième joueur de l’Atlantique pourra célébrer avec la coupe Stanley cet été, et non le moindre : Nathan MacKinnon.

L’attaquant d’Halifax a fourni un but et une passe dans le gain de 2 à 1 sur Tampa Bay, dimanche soir. Il a terminé les séries éliminatoires avec 10 buts et 33 points et un premier titre de champion de la coupe Stanley.

C'est incroyable , a admis Nathan MacKinnon. Après quelques saisons plus dures au milieu de tout ça, c'est terminé maintenant. Nous n'avons jamais arrêté d'y croire .

Honnêtement, c'est difficile à décrire , a expliqué MacKinnon aux journalistes sur la patinoire.

« Le meilleur, c'est de pouvoir partager ce moment avec tes coéquipiers, tes frères. J'ai hâte d'enlacer ma famille. C'est juste incroyable. Merci à tous. Je vais aller célébrer et en profiter. » — Une citation de Nathan MacKinnon

Avec des extraits de CBC et de La Presse canadienne