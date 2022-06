Marcel Furlong déçu du programme de billet d’avion à 500 $

Pour stabiliser et améliorer l’offre de transport aérien, le gouvernement a mis en place au début du mois de juin un programme qui offre des vols à 500 $ aller-retour entre les régions du Québec et les grands centres. Le gros problème pour M. Furlong est la quantité limitée de ces billets.

Pour le préfet tous les billets devraient être au prix promis par le gouvernement. La problématique de ce programme-là, qui à la base est un bon programme, c’est qu’on se retrouve avec des gens qui veulent se rendre à Québec ou à Montréal et qui se voient obligés de prolonger leur séjour parce que le retour prévu avec le fameux billet est deux à trois jours plus tard que ce que le client souhaite , raconte-t-il.

Il ajoute que dans ces cas les voyageurs ont le choix de payer un billet à plein prix ou de ne pas utiliser l’avion. Il indique que dans la majorité des cas, ils choisissent de ne pas se rendre à leur destination.

Qui utilise les billets?

Marcel Furlong affirme que la plupart des billets sont utilisés par les gens qui ont des rendez-vous médicaux à l’extérieur et qui ont une recommandation d' un Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS). C’est eux qui ont la priorité, c’est normal, mais ça enlève beaucoup de billets aux voyageurs de plaisance et d'affaires , souligne M. Furlong.

Marcel Furlong souhaite que le prix des billets d'avion soit tous similaire.

Selon lui, le programme a été mal organisé et particulièrement pour les gens qui vivent en région. Pour comprendre ce que les gens en région vivent, il faut avoir vécu en région ou avoir côtoyé des personnes qui y résident. Quand on est en ville et qu’on décide d’un programme, généralement on ne connaît pas les problématiques des régions et ça explique un peu pourquoi le programme n'est pas tout à fait adapté pour ici , déclare-t-il.

« On ne veut pas avoir 30 personnes qui prennent l’avion le matin et que certains aient payées 500 $ pour leur billet aller-retour et d’autres à 1400 $ juste pour l’aller. » — Une citation de Marcel Furlong, préfet de la MRC de Manicouagan

Les solutions

Pour M. Furlong il n’y a qu’une seule solution pour permettre le retour du transport aérien dans les habitudes des Nord-Côtiers et de la population des autres régions : offrir des billets à prix raisonnable pour tous.