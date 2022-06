Allégations d’abus dans un foyer de soins à Winnipeg : pénurie de personnel en cause?

L' ORSW a tenu une conférence de presse le 21 juin 2022, en compagnie d'un représentant d'Extendicare, pour détailler les allégations d'abus et les mesures prises afin de régler le problème.

Après l'intervention de l' ORSW , deux aides-soignants ont été mis en congé payé et la police est intervenue.

Le type d'abus allégué n’a pas été divulgué.

La fille d'un résident décédé du foyer de soins Maples, à Winnipeg, Eddie Calisto-Tavares, affirme qu'elle a le cœur brisé pour les résidents et les familles du foyer de soins Oakview Place.

Elle est en colère contre le manque de responsabilité imputé au personnel soignant. C’est ce qui permet, selon elle, que les mauvais traitements persistent.

Son père, 88 ans, faisait partie de ces personnes décédées lors de ce qu'elle appelle le cauchemar de Maples .

À l’époque, huit personnes sont mortes en 48 heures, dans cet autre établissement privé à but lucratif.

« Le désintérêt et le manque d'action des élus et des responsables de la santé sont à condamner. Ils continuent à trouver des excuses et à permettre à ces foyers à but lucratif d’exister. »