Deux fois moins de membres qu’en 2012 pour élire le prochain chef libéral du N.-B.

Environ 9400 personnes se sont inscrites pour voter, selon un document du Parti libéral obtenu par CBC News.

En comparaison, environ 19 000 personnes s’étaient inscrites pour voter lors de la course de 2012 qui avait élu Brian Gallant en tant que chef.

« Nous avons observé une tendance où il est de plus en plus difficile de faire participer les gens à la politique en général et je pense que nous en avons souffert dans la province. »