La vente de camionnettes à la hausse à l’Î.-P.-É, malgré le prix élevé de l’essence

Quatre véhicules sur cinq achetés à l’Île-du-Prince-Édouard en mars et en avril dernier étaient des camionnettes, des VUS et des petites fourgonnettes, bien que le prix de l’essence ait monté en flèche.

Ces véhicules, qui consomment parfois beaucoup d’essence, représentent environ 80 % des véhicules neufs achetés au cours des deux derniers mois, alors que le prix de ce combustible a augmenté de 58 % à l’île en mai dernier, selon Statistique Canada.

Le litre d’essence coûte actuellement environ 2,10 $ à l’île.

« On n’a presque pas le choix d’acheter un VUS , c’est tout ce qui a à vendre en ce moment. » — Une citation de Benoit Charette, rédacteur en chef à L’Annuel de l’automobile

Pour Benoit Charette, rédacteur en chef du magazine L’Annuel de l’automobile, la présence accrue de ces modèles dans les concessionnaires et le modèle de l’économie insulaire pourraient expliquer ces données, alors que la pêche et l’agriculture représentent des secteurs d’importance à l’île

Le côté pratique souvent l’emporte. Il y a des gens qui m’ont dit : "oui, ça me coûte beaucoup plus cher, mais j’ai besoin de mon camion pour travailler" , explique-t-il.

L’expert rappelle que des modèles électriques de camions ne sont pas encore offerts sur le marché.

Pour l’instant, il n’y pas de camions électriques, mais il y en a qui s’en viennent, les gens se serrent donc la ceinture et continue d’utiliser leurs véhicules , ajoute Benoit Charette.

La préférence des familles

Le rédacteur en chef du magazine L’Annuel de l’automobile explique que dans les trois dernières années les modèles plus petits sont devenus plus rares dans les concessionnaires, car les VUS apportent plus de profits aux constructeurs.

Certains de ces véhicules ont leur structure similaire à celle d'une petite voiture. Les constructeurs y ajoutent en général, selon lui, de nouvelles composantes, comme des roues motrices supplémentaires, ce qui augmente la traction et la puissance de la voiture.

Un ajustement qui n’est pas si coûteux aux constructeurs, mais qui peut augmenter de beaucoup le prix final offert aux consommateurs, assure Benoit Charette.

C’est devenu la mode, et c’est malheureux, parce que les gens paient beaucoup plus cher. Le prix moyen pour un véhicule neuf au Canada est passé à plus de 50 000 dollars, alors qu’on était il y a cinq ans à 35 000 dollars , précise-t-il.

Il souligne que ces modèles VUS apportent en même temps quelques avantages aux consommateurs, malgré leurs prix plus élevés.

Pour le client, c’est intéressant, car on a quatre roues motrices et on a un peu plus de place pour embarquer toute la famille. En même temps, on a bien publicisé ces modèles, on les a supportés financièrement avec des taux d’intérêt avantageux dans bien des cas ajoute-t-il.

Un renversement de la tendance ?

Pour le professeur en économie à l’Université de Moncton, Louis Corriveau, la préférence pour des véhicules plus grands à l’île suit une tendance de marché observée au Canada et en Amérique du Nord.

« Ça correspond vraiment à ce qui était les préférences des consommateurs dans les 15 dernières années, avec ces gros modèles de voitures. » — Une citation de Louis Corriveau, professeur en économie à l’Université de Moncton

Les chiffres enregistrés à l’île en mai dernier représentent un point de pourcentage de plus que durant la même période l’an dernier et 10 points de plus qu’en 2019.

Cette tendance pourrait être renversée, si la hausse du prix de l’essence demeure pour plus longtemps, selon le profeseur.

Si ça dure pendant encore deux, trois ans, l’essence est à deux dollars le litre, à partir d’un certain point, les consommateurs vont se dire c’est pour durer, et ils vont s’ajuster , explique-t-il.

Pour l’instant, la décision des acheteurs repose sur l’incertitude quant à la durée de la hausse des prix des carburants et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui fait pression sur le marché des combustibles, ajoute le professeur Louis Corriveau.

Le taux d’inflation à l’Île-du-Prince-Édouard a atteint 11,1 % en mai dernier, selon Statistique Canada.