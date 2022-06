Calgary Transit : des milliers d’utilisateurs signalent des incidents par texto

Calgary Transit a indiqué avoir reçu 13 851 messages textes l’année dernière. Parmi ceux-ci, 3000 incidents étaient suffisamment graves pour dépêcher une équipe de sécurité.

Le surintendant de la sécurité publique et de l'application de la loi pour Calgary Transit, Will Fossen, dit que les cas comprenaient des rapports d'agressions, de vols et de harcèlement. Les signalements les plus fréquents concernaient des utilisateurs indésirables ou des personnes qui ne semblaient pas bien aller.

C’est soit que les utilisateurs veulent qu’on intervienne auprès de quelqu’un d'un point de vue médical, ou encore parce que quelqu’un perturbe le train , a-t-il dit.

Les messages textes sont acheminés directement au centre de contrôle des opérations de Calgary Transit, où des répartiteurs trient les messages 24 heures sur 24.

M. Fossen précise que les répartiteurs surveillent près de 600 caméras dans tout le système de Calgary Transit. Ils ont également un lien direct avec les équipes d'agents de la paix.

Nous essayons d'intervenir en cours de trajet [...] Nous essayons d'intercepter afin de réduire l'impact sur nos clients et d'aider la personne [visée par le texto] ou de la retirer du train.

Certains utilisateurs ont déclaré à CBC avoir signalé des personnes ne portant pas de masque, ou des gens agressifs. D’autres ont dit craindre que des personnes puissent faire une surdose, mais avoir trop peur pour vérifier par elles-mêmes.

Un service discret

Certains utilisateurs de SMS Transit Watch sont satisfaits du moyen de communication, notamment Heather Clitheroe.

Elle explique que trois personnes ont commencé à fumer de la drogue la semaine dernière alors qu’elle tentait de rentrer chez elle. Elle était mal à l’aise et inquiète pour les enfants à proximité, mais ne voulait pas causer d'émoi.

Elle a donc utilisé le service de communication offert par Calgary Transit.

« Ce qui est bien, c’est que vous pouvez signaler quelque chose qui n'est pas une urgence. Ce n'est pas le 911. Vous pouvez juste dire "Il se passe quelque chose" et le faire tranquillement et discrètement sans aggraver la situation », a-t-elle déclaré.

Parfois un manque de suivi

Si certains utilisateurs sont satisfaits du moyen de signalement, d’autres indiquent qu’ils n'obtiennent pas toujours un suivi rapide à leurs messages textes. Certains se questionnent sur la différence qu’ont réellement leurs signalements, comme Hannah Kekkonen.

Selon elle, le service SMS Transit Watch est certes discret, mais il pourrait être amélioré.

« Je ne me sens pas en sécurité. C'est très frustrant en tant que client d'avoir payé des milliers de dollars pour que personne ne m'aide quand j'en ai besoin », ajoute celle qui utilise les services de transport en commun depuis 15 ans.