Au moins 5 nouveaux visages au conseil municipal de Toronto, cet automne

Cette dernière s'est retirée de la politique municipale en 2018 après deux mandats et plusieurs tentatives infructueuses de persuader le conseil d'adopter des limites de mandats.

Il y a un fort avantage à être titulaire , témoigne Mme McMahon, qui a été élue pour représenter Beaches-East York en tant que députée libérale lors des élections provinciales du 2 juin.

« Nous tenons parfois deux discours : nous voulons plus d'équité entre les sexes, nous voulons des jeunes et nous voulons plus de diversité au conseil, mais vous ne pouvez pas avoir de nouveaux visages sans donner des chances égales à tous. »