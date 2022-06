Il manque de relève aux Jardins La Val’Heureuse

On avait une centaine de variétés de plantes médicinales et aromatiques dans nos jardins qu'on a cueillies avec amour , mentionne avec affection Mme Lemire. Les jardins La Val'Heureuse à Compton ne sont plus l'ombre de ce qu'ils étaient. Les propriétaires cherchent une relève. On cherche effectivement un ou une herboriste qui aurait envie de se retrousser les manches et relever le défi , explique-t-elle.

« On se donne encore quelques mois pour écouler tout ce que l'on a. Et là, c'est premier arrivé, premier servi. On a aussi un distributeur qui est au courant et qui espère beaucoup qu'on ait de la relève. » — Une citation de François Benoit, copropriétaire des Jardins La Val'Heureuse

La seule herboristerie au Québec serait la Clef des Champs à Val-David. La relève peut peut-être se manifester avec ARTERRE. On ne sait pas. On a commencé des démarches avec eux et il y a des fonds d'investissement où un certain financement peut aider les futurs acquéreurs , nomme Mme Lemire.

Chargement de l’image Le couple a bâti une entreprise rentable, mais sans relève. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Mme Lemire et M. Benoit tirent leur révérence après 25 ans. Ce qu'ils souhaitent, c'est que leur terre bio ne serve pas à d'autres usages. Quelqu'un qui est intéressé par le bio et qui fait du maraîcher, il n'y a pas un meilleur endroit qu'ici. La maison est grande. Elle peut accueillir une famille, il y a une bâtisse de transformation, tout est là , mentionne M. Benoit. Et on a une licence d'exploitation auprès de Santé Canada , lance Mme Lemire.

Ces éléments réunis attirent des jeunes qui ont toutefois besoin d'une aide.

« Je pense que les gouvernements devraient rattraper la chose pour favoriser les micro-entreprises parce que l'avenir est possiblement là. On parle du local, d'acheter local. Ce serait peut-être temps d'aider les petits agriculteurs locaux » — Une citation de François Benoit, copropriétaire des Jardins La Val'Heureuse

D’après le reportage de Jean Arel