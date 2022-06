Premier État à avoir criminaliser l’avortement, le Missouri entre la fierté et le choc

Le procureur général du Missouri Éric Schmitt était prêt. La loi était écrite depuis quelques semaines déjà et lorsque la décision de la Cour suprême est tombé, il n'a eu qu'à apposer sa signature pour que l'avortement devienne illégal au Missouri. L'état est ainsi devenu le premier légiférer contre l'avortement.

Chargement de l’image Des centaines de fidèles se réunissent chaque semaine à l'Oratoire St-Francis-de-Sales de Saint-Louis. Photo : Radio-Canada

À l'oratoire St-Francis-de-Sales dans la ville de Saint-Louis, la décision de criminaliser l'avortement fait l’unanimité. L'église accueille tous les dimanches la communauté de l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, une société de la mouvance catholique traditionaliste. La messe y est célébrée en latin et des centaines de fidèles y assistent chaque semaine.

Originaire de la France, Pierre Dumain est vicaire depuis quatre ans dans cette paroisse du sud de la ville. Il partage et enseigne ses valeurs provie avec les jeunes de sa communauté. Et ses convictions, dit-il, vont au-delà de la tradition religieuse: Il y a le cinquième commandement : "Tu ne tueras pas", mais ce n’est pas parce que je suis catholique que je ne tue pas. Un athée ne tue pas un être humain. Un embryon est un être humain donc on ne le tue pas explique-t-il.

Chargement de l’image Pierre Dumain est vicaire depuis quatre ans à Saint-Louis. Photo : Radio-Canada

Dans la communauté, les familles sont nombreuses. Au sous-sol de l'église où les fidèles se rassemblent après la messe, il n'est pas rare de croiser des familles de 6, 7 ou même 12 enfants. L’avortement, pour eux, n’est pas une option même en cas de viol.

Confronté à cette question, Pierre Dumain répond que ce n'est pas grâce à l'avortement que l'on peut combattre la culture du viol. La question d’abord, c’est pourquoi il y a des viols? Pourquoi il y a ce manque de respect pour la femme? , soutient-il.

Chargement de l’image Planned Parenthood était la seule clinique d'avortement de tout le Missouri. Photo : Radio-Canada

À quelques kilomètres de l’oratoire se trouve la seule clinique d’avortement de tout le Missouri. Chez Planned Parenthood depuis vendredi, quiconque y pratique une interruption volontaire de grossesse s’expose à une peine de 5 à 15 ans de prison. L'avortement est devenu un crime passible de la même peine qu’un homicide volontaire.

Dorénavant, les avortements sont autorisés seulement dans les cas où la vie de la mère est en danger. La loi vise à punir les médecins qui pratiquent des avortements et non leurs patientes.

C'est un choc , lance Tania Thomas. J'avais entendu que c’était en discussion, mais je n’avais jamais pensé qu'ils prendraient les droits aux femmes , poursuit cette Québécoise qui habite la banlieue de Saint-Louis depuis plus de 25 ans.

Elle craint maintenant que les élus républicains aillent plus loin. Ils pourraient très décider de s'en prendre ensuite au mariage entre deux personnes du même sexe ou bien les autres droits à la contraception , dit la mère de famille.

Chargement de l’image Jade et Tania Thomas, mère et fille s'inquiètent des impacts de la criminalisation de l'avortement au Missouri Photo : Radio-Canada

Sa fille, Jade, s'inquiète également. La jeune femme de 25 ans est anthropologue et termine présentement un doctorat en médecine à l'Université Washington de Saint-Louis. Ses études l'ont mené à travailler dans une clinique venant en aide à des femmes victimes de violence conjugale et la criminalisation de l'avortement maintiendra les femmes prisonnière du cercle de la violence.

Dans des foyers où il y a de la violence conjugale, la grossesse est en quelque sorte une façon de garder les femmes prisonnières de ce modèle et plus rien ne pourra plus arrêter ça , déplore-t-elle.

De retour à l'Oratoire St-Francis de Sales, Pierre Dumain, lui, croit plutôt que cette décision aura un effet positif dans les états qui suivront l’exemple Missouri. On va voir les résultats dans quelques années dans les États qui l'ont interdit et ceux qui l'autorisent. On verra que des États, où l'avortement demeurera légale, vont s’effondrer [...] Sans enfant, la perte des valeurs familiales va détruire le tissu social , croit-il.

Mais pour l'instant, force est d'admettre que c’est le débat autour de cette loi qui menace le tissu social du Missouri.