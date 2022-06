Des bénévoles nettoient des plages de Vancouver jonchées de déchets

Des dizaines de bénévoles ont nettoyé plusieurs plages de Vancouver dimanche matin après que des canettes, bouteilles et autres déchets y aient été laissés pendant la nuit.

Deux plages du quartier Kitsilano et de la baie des Anglais, qui sont généralement maintenues propres même pendant la haute saison, ont toutes deux été laissées avec des quantités inhabituelles de déchets en cette fin de semaine, la plus chaude de l'été jusqu'à présent.

Les habitants qui se sont portés volontaires pour nettoyer les dégâts ont déclaré qu'ils étaient contrariés par toutes ces ordures.

Pour être honnête, je suis vraiment déçue de voir tout ça , a déclaré Kassandra Sison en ramassant des déchets à la baie des Anglais. Nous allons probablement avoir au moins une demi-douzaine [de sacs poubelles], ou même une douzaine si nous continuons.

Kassandra Sison était à la plage avec les Coastal Water Protectors, un groupe de bénévoles de la Fédération des Métis de la Colombie-Britannique, qui avait prévu de nettoyer la plage dimanche.

Elle explique que le groupe a appelé la Commission des parcs de Vancouver pour proposer de s'associer avec elle pour le nettoyage, mais qu'on lui a répondu que ce n'était pas nécessaire. Ils ont dit "oh non, nous avons une équipe là-bas tous les jours, vous pouvez venir essayer, mais vous ne trouverez rien" et nous en avons trouvé pas mal.

Consommation d'alcool autorisée dans des parcs

La Commission des parcs de Vancouver n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue au moment de la publication de cet article.

En face de la plage de la baie des Anglais, la plage de Kitsilano et ses parcs environnants étaient dans un état similaire, selon des résidents. Des photos montrent des poubelles inutilisées entourées d'ordures et un gril laissé sur l'herbe lui aussi entouré de déchets.

Des canettes, des gobelets en plastique, des bouteilles et des caisses de bière vides faisaient partie des déchets.

Des bénévoles ont ramassé des ordures à la baie des Anglais, à Vancouver le 26 juin 2022.

En mai, la Commission des parcs de Vancouver a lancé un projet pilote autorisant la consommation d'alcool dans 22 parcs de Vancouver pour l'été 2022. Il est cependant interdit de boire sur le sable ou près de l'eau.

Selon son site web, le personnel travaille avec le service de police de Vancouver et la régie régionale de la santé pour s'assurer que chaque site est sûr, correctement géré et bien entretenu .

Après l'été, le personnel des parcs présentera des recommandations sur la façon de procéder avec la consommation d'alcool dans les parcs en fonction de ce qu'ils auront appris de ce projet pilote.