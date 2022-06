420 000 $ de Québec pour le toît de la Cathédrale de Rimouski

La ministre de la Culture et des communications, Nathalie Roy en fera l'annonce aujourd'hui en Beauce lors du dévoilement de la liste des projets retenus dans le cadre des programmes de restauration et de requalification des bâtiments patrimoniaux à caractère religieux.

En mars dernier, la Fabrique Saint-Germain avait déposé une demande d'aide financière de 1,4 M$ au gouvernement du Québec, soit trois fois plus que ce qui sera annoncé cet après-midi.

Cette subvention constitue néanmoins une première pour la Cathédrale puisque les critères de financement pour la restauration d'édifices religieux ont été élargis récemment.

La fin de l'interminable saga juridique entre la Fabrique et l'Archevêché était aussi une condition non-négociable pour que l'église construite en 1854 puisse recevoir l'aide du gouvernement.

En plus de la Cathédrale, le ministère de la Culture annoncera 34 500 $ pour le projet de requalification de l'église d'Esprit-Saint en centre culturel et historique et 21 000 $ pour la fenestration de l'église du Bic.

Plus de détails à venir...