Football féminin : les Valkyries terminent une saison parfaite avec un championnat

La troupe de Pat Barry a disposé du Fearless du Manitoba par la marque de 36-6, lors de cette partie disputée à domicile, au Complexe sportif Gordie Howe.

L’équipe a défendu son titre acquis en 2019, avec une victoire convaincante face aux Manitobaines.

Pour les Valkyries, il s’agit d’un 7e titre en 10 saisons.

Cette constance s’explique par un leadership exemplaire au sein du groupe, selon l’entraîneur-chef Pat Barry.

Le mérite revient aux joueuses, qui constituent un groupe dévoué avec une mentalité de fer, dit-il. Je suis fier de l’effort et de la façon dont les joueuses plus expérimentées ont su transmettre leurs connaissances aux plus jeunes à travers les années.

Les Valkyries de Saskatoon ont renoué avec l’action, après deux saisons annulées en raison de la COVID-19.

Pour la joueuse demi-défensive Kelsey Murphy, c’était une grande joie de retrouver ses coéquipières cette année.

Si les Valkyries connaissent du succès sur le terrain, l’équipe demeure consciente de son impact dans la communauté, surtout chez les jeunes joueuses qui souhaiteraient accéder à de plus hauts niveaux.

Je me rappelle qu’il n’y avait pas de contact chez les joueuses de football quand j’étais plus jeune, explique Kelsey Murphy. Et je pense que de pouvoir en voir aujourd’hui, ça joue un rôle important pour la relève.

Pat Barry mentionne fréquemment à ses joueuses qu’elles sont des modèles pour les jeunes en Saskatchewan, mais également à travers le Canada.

L’entraîneur-chef ajoute que plusieurs jeunes filles se sont présentées sur le terrain, hier, pour demander des autographes.

Un beau moment pour lui et pour toute l’équipe.

Avec les informations de Jérémie Turbide