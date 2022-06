Avertissement d’orages violents dans le centre de l’Alberta

Environnement Canada a émis des alertes d’orages violents pour le centre de l’Alberta dimanche en milieu d’après-midi qui pourraient produire des rafales très fortes, de la grêle et de la pluie forte.

Les zones concernées sont Bonnyville, St. Paul, Cold Lake, Lac La Biche et Westlock, Barrhead, Athabasca. L’orage se situe près de Caslan et se déplace vers le sud-est à 45 km/h.

Environnement Canada précise que l'alerte est terminée pour la communauté d'Athabasca près de Grassland et Atmore et la communauté de Westlock près de Westlock et Clyde.

Environnement Canada rappelle à la population de s’abriter en cas de « phénomène météorologique menaçant ».

Des veilles d'orages violents sont quant à elles en vigueur sur une large partie du centre de l'Alberta.